La radiografía de la soledad en A Coruña: mujer, de 82 años y sin recursos familiares

Es el caso de Virocha. Ella vive sola. Pero ojo, eso no significa que esté sola, porque tiene a sus amigas. Forma parte de un grupo de música que, más que arte, funciona como una auténtica terapia: las Pandereteiras de Sisilar.

"Tengo muchas amigas, nadamos, bailamos, tocamos la pandereta..." , cuenta Virocha. El grupo ensaya en el centro social de la Sagrada Familia, una reunión que "les viene muy bien", relata Marisa, directora del grupo. Destaca que, entre las integrantes están "gente que quedaron viudas" o dos hombres. La risa es el mejor antídoto contra la soledad, en su caso.

PERFIL DE LA PERSONA SOLA EN A CORUÑA

Tanto Virocha como Marisa han acudido a una jornada en el Ágora sobre soledad no deseada organizada por el Ayuntamiento para, afirman, para informarse de los recursos que están disponibles. ¿Cuál es el perfil de este colectivo? Si atendemos a las 220 personas beneficiarias del programa Acompáñote de Cáritas en A Coruña, es el de una mujer, de 82 años, que vive sola y que no tiene recursos familiares.

La ONG los detecta por Servicios Sociales o por el SERGAS, cuando alguien de edad avanzada, por ejemplo, no acude a una cita médica concertada. Desde Cáritas asisten a esta población en este programa, con 500 intervenciones el año pasado y 5000 llamadas de control.

La directora de Cáritas Interparroquial en A Coruña, Pilar Farjas, incide en que, desde hace años, han detectado que la soledad indeseada es un factor de "pobreza" e incide en un problema añadido: lo difícil que es para los mayores acceder a los recursos. "De nada vale disponer de prestaciones de dependencia, atención a domicilio o Xantar na Casa si sus beneficiarios no son capaces de tramitarlas", afirma.

CREAR COMUNIDAD

Cáritas incide en la importancia del acompañamiento en esta etapa de la vida. Algo que también subraya Cruz Roja. El colectivo de personas mayores es el más numeroso de los que atiende la entidad, hasta unas 3000 beneficiarias en la ciudad.

Los apoyos contemplan desde iniciativas desde talleres a muy bien valorada teleasistencia. La presidenta provincial de la entidad, Mercedes Casanova, incide en la importancia de una intervención comunitaria, el contar con "entidades, comunidades de vecinos o farmacias, que hacen una labor impresionante en la detección de soledad no deseada".

UN ASUNTO TRANSVERSAL

Pero la soledad no es algo que ataña solo a gente mayor, aunque afecte más por la vulnerabilidad. La directora del observatorio de Soledad No Deseada de la ONCE, Matilde Martínez, alertaba de tendencias en sus propias encuestas: "los jóvenes nos dicen que ellos se sienten, tras la pandemia, más solos que las personas mayores".

Entre los factores, cita "movilidad geográfica para estudiar o encontrar un trabajo o las nuevas tecnologías, que aislan más que acompañan". El observatorio presentaré en un mes el primer estudio sobre el coste para las administraciones de la soledad no deseada, en cuya elaboración participan atedráticos de la Universidade da Coruña y la de Vigo.