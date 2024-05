Organiza la revelación del sexo del bebé de su amiga en A Coruña y lo que pasa se hace viral: "La has liado"

Era un día especial para este grupo de amigas de A Coruña. Miriam cumplía 30 años, pero además, Claudia acababa de enterarse del sexo de su bebé que va a tener en unos meses. Se les ocurrió aprovechar la fiesta de cumpleaños para organizar uno de esos momentos que está muy de moda en redes sociales: un gender reveal. Es decir, la revelación de género. Marcar con globos o con algún elemento el sexo del bebé. Azul si es niño. Rosa, si es niña.

Todo iba perfecto. Empezó la fiesta y lanzaron unos cañones, supuestamente, de confetti azul. Pero la sorpresa no es que fuese niño, sino otra. "La que has liado, Carolina" es la frase que define todo. No salieron papelitos, sino que dispararon pintura en polvo. Todo quedó completamente azul.

Una confusión lo cambia todo

¿Quién es Carolina? La hermana de la futura madre, que era la única que podía mantener el secreto. Tenía una misión, comprar unos cañones de confetti. "Dijo, me encargo yo de comprar confetti. Entonces, le pidió permiso a la madre de Miriam y le dijo que sin problema, con tal de que luego lo dejásemos todo limpio, porque la madre de Miriam es superlimpia y ordenada", cuenta a COPE Sara, vecina de A Coruña y autora del vídeo, compartido con el texto "cuando tu amiga te dice que se encarga del CONFETI".

Pero Carolina se confundió, "fue al bazar, compró supuestamente confeti y resultó ser los polvos estos de pintura azul". En el vídeo, se oye una frase que da que pensar que los despistes son habituales: "¡nunca hace nada bien!". "Nunca le dejamos que se encargue de nada porque siempre lía alguna", cuenta Sara. Y, en esta ocasión "se tenía que encargar ella, que era la única que lo sabía (el sexo del bebé). Y lo hizo mal".

El cuerpo del delitoCedida





Con todo, el baño azul no impidió que siguiese la fiesta, y después de darse cuenta de que no había confetti, todavía una de las amigas exclama: "¡Es un bebéeee...!". En un segundo vídeo, se ven los efectos de la confusión. "Techo, suelo, armario, todos los muebles... todo azul", describe Sara. Hasta "las puertas del armario estaban cerradas y la ropa de dentro estaba azul".





Millones de visualizaciones

En este grupo de amigas cada una tiene una misión, y la de Sara siempre es grabarlo todo para dejar recuerdos inolvidables. Este, desde luego, lo ha sido. Lo compartió en su cuenta de tiktok y lleva millones de visitas. "Les dije: lo voy a subir. Y al final nos hicimos virales. La verdad es que la anécdota fue bastante graciosa", ríe.

El grupo de amigas, tras la 'liada' de CarolinaCedida









El vídeo acumula millones de visualizaciones y han sido muchas las cuentas que han querido compartirlo, como la célebre cuenta @postureoespanol, eel creador Alexsinos o La Última Croqueta, con una simpática adaptación de la anécdota con Las Meninas:





Un despiste muy entrañable, con esa pequeña bronca que no apaga la felicidad del grupo de amigas. No sabemos si opinará lo mismo la madre de Miriam, la dueña del piso que quedó como la aldea de Papá Pitufo.