Ofrecía jornadas de cinco días y sueldos de 1200 euros y ahora irá a prisión

Jornadas de cinco días, sueldo de 1200 euros, contrato, comida y gestión de alojamiento. Así se anunciaba un empresario de Mesía (A Coruña) que ha sido detenido por la Policía por la explotación laboral de trabajadores extranjeros.

El hombre publicaba estas ofertas laborales por Internet. Ofrecía trabajos en el sector agrícola en Lugo que luego no eran tales. Se aprovechaba de ciudadanos extranjeros que carecían de permisos de trabajo y se encontraban en situación vulnerable, a los que sometía a jornadas de más de 12 horas.

Engaños y amenazas

No solo no les pagaba el salario, sino que se quedaba con el dinero en efectivo que le daban para, supuestamente, gestionar alojamientos que no pagaba. Les pedía entre 200 y 500 euros en concepto de fianza o alquiler y ellos esperaban en hoteles que debían abandonar porque el empresario nunca los abonaba. Y la comida, o no se la proporcionaba o el dinero que le daba no llegaba.

Según la portavoz del 091 en A Coruña, Inés Amor, "las víctimas acudían a esa demanda de empleo ante la necesidad de obtener ingresos para mantener a sus familias mientras no era regularizada su situación administrativa en España". Este hecho "era conocido por el detenido" y además "se aprovechaba". De este modo, captaba "de manera reiterada a ciudadanos extranjeros"





Si alguno de ellos protestaba "por las situaciones abusivas y desproporcionadas", los amenazaba, destaca la policía. Utilizaba "su situación de irregularidad" como otro factor de presión.

Los hechos ocurrieron entre diciembre y febrero y ahora el detenido afronta una orden de ingreso en prisión. Se le acusa de veinte delitos contra los derechos de los trabajadores, tantos como víctimas que fueron localizadas en varias fincas de la provincia de Lugo. También se le acusa de estafa, en este caso hacia los propietarios de dos establecimientos de hospedaje que habían sido contratados por el detenido para alojar a los trabajadores, porque nunca les llegó a pagar el dinero correspondiente a la estancia.

