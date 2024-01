Nicolás Redondo: "El señor de Compostela sabe que no tiene los mismos derechos que Puigdemont"

A un mes de la cita de los gallegos con las urnas, el ex secretario general del PSOE en Euskadi, Nicolás Redondo Terreros, visita A Coruña, y no quiere opinar sobre estos comicios "por respeto a ustedes, a los gallegos que votarán", aunque asegura que "es evidente que la interpretación del resultado en Galicia será en clave nacional". "Yo no sé lo que harán los gallegos" apostilla pero sí que "se sienten en una situación de desigualdad respecto a otros". Y así, explica que " el señor de Compostela sabe que él no tiene los mismos derechos que Puigdemont o que Junqueras" por lo que cree que "eso les llevará a reaccionar" el 18 de febrero.

"Yo creo que el Partido Socialista tiene un papel muy complicado en Galicia porque hemos llegado a la triste paradoja, terrible y dramática, que para que se mantenga el gobierno perdamos todas las comunidades autónomas y todos los ayuntamientos. El PSOE nunca ha tenido menos poder político que ahora" añade Redondo Terreros.

Situación política

En una entrevista en COPE Coruña asegura sentirse "entristecido, preocupado. Me rebelo, me indigno ante la situación actual". "Para personas como yo, que han tenido casi la vida plenamente dedicada al Partido Socialista y a la política, ver los derroteros que está tomando el Partido Socialista y la situación de España me provocan estos sentimientos. No son contradictorios, pero son distintos".

Cree, sin embargo, que los ciudadanos votaron "muy bien" el 23 de julio con un apoyo mayoritario a los dos grandes partidos. "La sociedad hizo lo que tenía que hacer, quien no han hecho lo que tenía que hacer son los partidos políticos". Es más, habla alto y claro y señala al que ha sido su partido: "quien no ha hecho lo que debía hacer es el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Lo más razonable sería un acuerdo con el Partido Popular. Esto es lo que sucedería en cualquier país avanzado en un sistema de representación como el nuestro, ¿no? Y así podríamos haber hecho reformas que son imprescindibles para España, y podríamos enfrentar la situación económica, y podríamos enfrentarnos a problemas como la migración y otros que tenemos. Aquí nadie habla de la juventud, aquí nadie habla de la educación".

Sin embargo, apunta, Pedro Sánchez decidió recorrer el "camino contrario", decidió realizar un gobierno a base de una mayoría sorprendente en la que están integrados "pillos y presuntos delincuentes. ¿A quién se le podía ocurrir que pudiera pasar que el gobierno de España se hiciera en Bruselas? ¿A quién se le podía ocurrir que el gobierno de España se hiciera en Bruselas con una persona que no puede venir a España porque sería detenida? ¿A quién se le puede ocurrir que el gobierno de España dependiera de un partido como Bildu que fortalece la leyenda de la banda terrorista ETA? Bueno, es que a nadie se le podía ocurrir. Por lo tanto, esto no es responsabilidad de la sociedad española, es responsabilidad de quien totalmente condicionado por su ambición pues optó por el camino menos razonable. Esa no es una responsabilidad de los ciudadanos, sino de quien ha optado por un camino tortuoso, insospechado y realmente preocupante para la democracia española".

Ley de amnistía

¿ Y qué pasará después de que se apruebe la ley de amnistía? El ex histórico dirigente socialista afirma que se debilitará todo mucho más. "Y yo creo que estamos en una situación grave porque ya sabemos, los españoles, que las palabras no tienen ningún valor. Que hoy se puede decir una cosa, mañana la contraria, el día siguiente la misma, con un significado distinto a través de las palabras, no tienen ningún valor".

En concreto, la ley de amnistía, destaca es "pura dinamita contra la seguridad jurídica de los ciudadanos, contra ese principio de igualdad" y subraya que no va a servir "para solucionar el conflicto que plantean los independentistas en Cataluña. No, no, no y no. Sirve para que los independentistas en Cataluña opriman más a los que no son independentistas. No se trata de pacificar Cataluña porque no la van a pacificar. Solo sirve para que tengan más fuerza para imprimir su doctrina al resto de los ciudadanos catalanes".

Constitución Española

Respecto a si la Constitución está ya herida de muerte, Redondo Terreros asegura que no. Pero sí considera que la sociedad debe revelarse ante esta situación, "tienen que dejar de estar en silencio". Y pide también a los socialistas que se pronuncien: "¿están todos de acuerdo con la amnistía? ¿Están todos de acuerdo con que tengamos una reunión del Partido Socialista representando al Gobierno con Puigdemont en Ginebra y un relator internacional? ¿Están de acuerdo? Si no están de acuerdo, los que no estén de acuerdo, aunque sea uno que lo digan esos próximos días, la palabra hoy discrepante en el Partido Socialista tiene un gran valor. Tienen que tener el valor de decir las cosas, porque si no tienen hoy el valor de decir lo que sucede, habrán perdido parte de su dignidad".

No me resigno. Populismo, Nacionalismo y los retos del Socialismo Español

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Nicolás Redondo Terreros presenta a las siete y media de esta tarde en el salón de actos de la ONCE su libro "No me resigno. Populismo, Nacionalismo y los retos del Socialismo Español". Una obra en la que el autor quería "hacer un homenaje a mi propia familia. Quería hablar de mi abuelo. Todavía a los 66 años después de dos penas de muerte siguió combatiendo el franquismo. Quería hablar de mi padre. Quería hablar sobre todo de mi madre, porque mi madre fue la que consiguió con mucho esfuerzo que la familia tuviera un futuro y que yo pudiera estudiar una carrera. Quería hacer un homenaje también a las fuerzas de seguridad que me parece que han sido imprescindibles estos últimos 40 años en la lucha por la democracia y la libertad. Quería hacer un homenaje a todos los intelectuales que nos ayudaron a derrotar a la banda terrorista, desde un punto de vista policial. Quería hacer un homenaje al mejor partido socialista español. Y luego quería reivindicar otra forma de hacer política"