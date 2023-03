Miguelanxo Prado deja Viñetas por falta de apoyo del Ayuntamiento de A Coruña: "el modelo no es viable"

Es una decisión "meditada" y por "problemas estructurales", no personales. Así ha justificado Miguelanxo Prado este jueves su renuncia a dirigir una de las citas emblemáticas de las Fiestas de María Pita: el salón del Cómic Viñetas desde O Atlántico.

Alegó que las limitaciones presupuestarias hacen inviable mantener esta cita referencia del cómic que creó hace 26 años. Al menos, con el mismo espíritu con el que nació. "No estoy cansado, no estoy agotado, no me falta ilusión", simplemente que "con las reglas de juego que se ponen encima de la mesa el modelo Viñetas no es viable". En todo caso, daría para hacer "otros festivales" con una fórmula "que se repite en 60,70 puntos", pero no con la apuesta "diferenciada" del evento de A Coruña.

15 AÑOS DE RECORTES

El prestigioso dibujante calificó la situación que vive como organizador del Salón como "límite". Los problemas comenzaron ya hace 15 años, en el gobierno del Partido Popular, cuando surgieron algunas "líneas rojas" respecto de lo que debería incluír el evento.

En aquel momento se echó mano de la Ley de Bases de Régimen Local para justificar recortes de gasto en el Salón, hasta el punto que los responsables municipales plantearon "privatizar" la gestión de Viñetas. No obstante, para Prado, todos los gobiernos locales sucesivos tienen su parte "alícuota" de culpa, el actual también, por no entender que este es un evento cultural y orientado a todos los públicos que convierte A Coruña en referencia internacional del cómic durante siete días.

Según explicó en una conferencia de prensa, durante estos años, la organización de Viñetas intentó que no se notasen los problemas de financiación suprimiendo algunos de sus aspectos. Se dejaron de incorporar, por ejemplo, figuras de cómic nuevas por las calles de la ciudad. Pero el presupuesto era cada vez más justos para poder tratar dignamente a autores de cómic que son referencia en el mundo, pagarles por sus derechos y por sus charlas.

"NO SE PEDÍAN CAMERINOS CON TOALLAS TRAÍDAS DE LA INDIA"

"¿Cuántos conciertos de dos horas cuestan más de 120.000 euros?", se preguntó Prado. Ese es el presupuesto de Viñetas, congelado "desde hace muchísimo tiempo" mientras "lo pasajes de avión suben, los hoteles suben...". Aseguró que "las comidas eran en el Cunqueiro, en el Cambalache y era el menú del día, no se pedían camerinos con toallas traidas de la India y cuatro botellas de Moët Chandon", afirmó.

De hecho, reveló que renunció a llevar como invitado a Neil Gaiman por no darle un trato "especial" respeto a otros autores internacionales que llegaron a A Coruña "en clase turista". "No puede ser que un señor o señora que no sabe nada de lo que es un festival, que nunca tuvo en las manos un comic, ni siquiera Mortadelo y Filemón, venga y me diga que hay que fiscalizar", se quejó al tiempo que abogó por "adecuar" legislaciones "necesarias" como sí se hace, a su juicio, en otros lugares de España.

UN AÑO CON LA DECISIÓN TOMADA

La decisión es más que "meditada" y la lleva tiempo arrastrando. La tomó ya en junio del año pasado, cuando se celebró el 25 aniversario. Esperó a que estuviese terminada para presentar su renuncia. Y ha insistido en todo momento en que no es un problema personal, aunque él esté hecho polvo. "Es una decisión muy, muy, muy dolorosa por todos los lados", confesó, especialmente frustrado por apartarse de algo que "es exitoso" pero a lo que hay que "darle carpetazo porque ves que solo hay atrancos"

Calificó Viñetas como "un patrimonio de A Coruña, al mismo nivel que la Orquesta Sinfónica o la Torre de Hércules". "Una vez conseguido, desperdiciarlo es suicida", opina. En la carta de renuncia enviada a la alcaldesa, lamentó que en este tiempo no consiguiese dos objetivos: crear un museo del cómic y extender la programación de Viñetas a todo el año.

VIÑETAS CONTINUARÁ CON OTRA PERSONA AL FRENTE

El Ayuntamiento ha garantizado que continuará Viñetas en 2023 con otra persona responsable al frente. La alcaldesa, Inés Rey, afirmó este jueves que es "una cita imprescindible" que "cobrará un impulso con una nueva dirección" para adaptar la cita "a los nuevos tiempos y modernizarla"

Rey quiso "agradecer a Miguelanxo Prado su trabajo estos 25 años por hacer de Viñetas una referencia en el mundo del cómic". Lo hizo a preguntas de la prensa mientras presentaba otra cita cultural con apoyo del Ayuntamiento, en este caso musical: los conciertos del Festival Atlantic Pride.