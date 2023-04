Oleada de mensajes SMS que intentan suplantar a ABANCA: así es la estafa

ABANCA alerta de mensajes y llamadas que se hacen pasar por la entidad. Los intentos de ciberataque se han intensificado en las últimas semanas, en una potente campaña de phishing al banco de principal implantación en Galicia.

La modalidad que más se da comienza con un mensaje de texto. En el móvil, se recibe un SMS con remitente 'ABANCA'. En el texto se alerta, por ejemplo, de un supuesto cargo que nunca se hizo o de un intento de acceso a la cuenta no autorizado.





UN SMS CON ENLACE

El mensaje se acompaña de un enlace a una página, supuestamente de ABANCA, para solucionar la cuestión. "Te dicen que ejecutes una acción, en este caso pinchar un enlace", cuenta el sargento Alberto González, responsable del equipo @rroba de prevención de la ciberdelincuencia en la Guardia Civil en A Coruña.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Uno de los más repetidos es un SMS en el que se puede leer: "Se ha realizado un cargo de 1895 euros en su cuenta" junto a una dirección web. Al acceder al enlace aparece, supuestamente, la web de ABANCA. O casi. Es una copia exacta del acceso a la banca móvil, si no fuese porque la dirección tiene algún cambio. Por ejemplo, pone abanca.se y no abanca.com. Otro detalle es que el resto de la página está vacía. Si pinchamos en cualquier otra parte, no nos lleva a ningún enlace como sí ocurriría si fuese un banco real.









Mucha gente, incluso la más informada, duda porque en el mensaje, el remitente aparece como "ABANCA". De hecho, el texto se almacena en la misma cadena de mensajes que los que anteriormente sí envió la entidad, por ejemplo, para confirmar una operación. Pero, de nuevo, es una simulación, con una máscara para aparecer como el banco y dar más credibilidad.





LA SUPUESTA LLAMADA

Al meter los datos, pueden darse dos escenarios. Si la persona facilita su tarjeta de crédito, inmediatamente los estafadores hacen cargos fraudulentos con TPV en comercios que ya tiene localizados. Pero, en caso de intentar acceder a la cuenta corriente, hay un segundo nivel de intervención: una llamada.

En la comunicación telefónica, al otro lado del teléfono alguien se identifica como como si fuese del banco y pide un código que llegará al teléfono con el pretexto de que es necesario para evitar la estafa. Es al contrario. Proporcionarlo es lo que da a los delincuentes el acceso a la cuenta bancaria. "Te dicen: 'te han sacado 6000 euros, te voy a mandar un código para que bloquees eso', cuando realmente ese código es lo que permite esa transferencia", cuenta el sargento.

CONSEJOS PARA EVITAR LA ESTAFA

Entre los consejos para no caer en la estafa está desconfiar siempre de cualquier número desconocido o de mensajes que nos pidan acciones inmediatas, nunca facilitar información personal -especialmente el DNI o los datos bancarios-, no pinchar enlaces o bloquear SMS que se consideren SPAM . "Los bancos nunca pedirán por SMS que se facilite ni claves de acceso, ni datos personales ni datos de tarjetas bancarias", recuerda el representante de la Benemérita.

Estos días se ha conocido el caso de ABANCA, pero el modus operandi puede ser el de cualquier otra entidad. Los delincuentes actúan de forma cíclica, con mucha intensidad durante unas semanas antes de hacerlo en otro territorio con otro banco. En el caso de Galicia, el mayor número de denuncias se da con este puesto que es el de mayor implantación, cuenta González.