Coruña
Coruña

El mejor hospital privado de Galicia está en A Coruña

El Hospital Quirónsalud A Coruña recibe este reconocimiento en el Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH) de 2025 por tercer año consecutivo

Hospital QuirónSalud de A Coruña

QuirónSalud

Hospital QuirónSalud de A Coruña

Redacción COPE Coruña

Coruña - Publicado el

2 min lectura

El Hospital Quirónsalud A Coruña ha sido reconocido por tercer año consecutivo como el mejor hospital privado de Galicia, según el Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH) 2025. Este informe, publicado por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGA), también lo posiciona en el cuarto puesto del ranking general de centros gallegos, solo por detrás de los complejos hospitalarios universitarios de A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo, tal y como ha informado el grupo hospitalario. 

¿Qué mide el Índice de Excelencia Hospitalaria?

El IEH se ha consolidado como un termómetro sanitario que mide el nivel de los centros hospitalarios en España. Para su elaboración, se han realizado 2.300 encuestas a profesionales de la salud. El análisis de 2025, que celebra su décima edición, vuelve a destacar a la Fundación Jiménez Díaz como mejor hospital de España.

Este índice analiza el compromiso de los hospitales españoles, tanto públicos como privados, con la calidad y la sostenibilidad de un sistema de salud universal. El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada tiene en cuenta parámetros como la calidad asistencial, el servicio hospitalario, el bienestar y la satisfacción del paciente, la capacidad innovadora, la atención personalizada y la eficiencia en el uso de los recursos.

Quirónsalud, un referente en el sector

Quirónsalud se posiciona como el grupo de salud líder en España y, junto a su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. La compañía cuenta con más de 50.000 profesionales distribuidos en más de 180 centros sanitarios, de los cuales 57 son hospitales que suman más de 8.000 camas. Además de su actividad en España, Quirónsalud tiene presencia en Latinoamérica.

Quirófano Instituto Oftalmológico Quirónsalud A Coruña

Daniel Lopez Martin

Quirófano del Instituto Oftalmológico Quirónsalud A Coruña

El grupo hospitalario también impulsa la promoción de la docencia, con diez de sus hospitales teniendo carácter universitario, y la investigación médico-científica. Actualmente, Quirónsalud desarrolla múltiples proyectos de investigación en España, con varios de sus centros destacando como pioneros en especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

