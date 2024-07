2024, el año del puerto de A Coruña: avances en la fachada marítima y récord de tráficos y cruceros

El presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, ha mostrado su "satisfacción" por estar avanzando en el diseño de la fachada marítima. "Creo que lo más importante es la férrea voluntad de todos en llegar a acuerdos", ha subrayado. Asegura que "ahora sí que es el momento con ese horizonte de que en el 26/27 todos los graneles van a estar en el puerto exterior". En este sentido, el pasado 22 de mayo se rubricaba entre todas las administraciones implicadas un protocolo que ha servido para establecer una "primera hoja de ruta". Constituida la comisión Coruña Marítima, se ha acordado la convocatoria de un concurso internacional de ideas.

El trabajo en los próximos meses, hasta diciembre, apunta Fernández Prado, será "que las administraciones intentemos ponernos de acuerdo y que se lo presentemos a la sociedad entre enero y febrero para que entre todos, porque esto es una cosa de toda Coruña, seamos capaces de definir esos requerimientos a los concursantes". La idea es trasladarle a las personas o entidades que se presenten a este concurso las peticiones, algunas genéricas, otras más concretas, de los coruñeses para el ·"sky line" de la ciudad. "Y con eso, lanzar en el segundo trimestre del año que viene el concurso internacional", añade.

Martín Fernández Prado se ha mostrado esperanzado en que se pueda conseguir trasladar a los concursantes las peticiones de todos los coruñeses. E intentar "contratar al mejor concursante, al que lo haga mejor, al que sea más exitoso y tener una buena propuesta global. Después iremos desarrollándolo por partes. No se puede hacer todo esto a la vez, pero sí tener una hoja de ruta que va a cambiar. Importante es lo que definamos durante el año que viene o en el plazo que nos lleve definir esto. Aunque tenga una imagen, seguramente va a cambiar en las próximas décadas, porque esto va a ser un proceso de décadas. Entonces creo que es importante que lo que decidamos sea firme", indica.

Récord de tráficos

El puerto de A Coruña ha registrado este 2024 el mejor primer semestre de su historia en tráfico de mercancías. Un hito que el presidente de la Autoridad Portuaria califica de "enorme éxito". Se han movido en este primer semestre 7,6 millones de toneladas, sobre todo, del sector energético y el de los graneles sólidos como el cereal. La refinería de Repsol, sobre todo con los crudos, ha trabajado muy bien con un "crecimiento enorme".

A Coruña también es el principal puerto en descarga de cereales de toda la cornisa cantábrico-atlántica. "Creo que estamos creciendo mucho y que vamos a seguir creciendo porque todas las empresas que se dedican a este grano están construyendo nuevos almacenes y están mecanizando sus instalaciones para ser más eficientes. Yo creo que todo esto nos lleva a un futuro muy prometedor".

Reconoce estar preocupado por la situación del sector pesquero porque cada vez tiene menos cuota de pesca, tienen problemas de relevo generacional y, sobre todo, que desde 2008 el consumo de pescado ha descendido en un 37%. En este sentido, Martín Fernández Prado ha invitado a consumir más pescado porque "es muy bueno para la salud" y asegura que "hay pescado que es competitivo económicamente en nuestras pescaderías".

Enlace ferroviario al puerto exterior

Martín Fernández Prado asegura que las obras del enlace ferroviario al puerto exterior van "bien". En el primer túnel ya se puede pasar de un lado a otro y en el segundo "lo estamos atacando por cuatro sitios. Abrimos en el medio para poder ir más rápidos". Subraya que tal y como va el ritmo de las obras se puede mantener el "horizonte" de que el enlace ferroviario esté terminado en 2026, como estaba previsto. El presidente del ente portuario ha explicado que, hace unos días, se ha adjudicado y firmado el Acta de Replanteo que es "el comienzo formal de la obra de las vías dentro del puerto".

El enlace ferroviario permitirá que el puerto exterior sea mucho más eficiente, si cabe, porque permitirá ampliar "mucho hasta donde llegamos" y reducir la huella de carbono en algunos materiales que, hasta el momento, se están transportando en camión. También supondrá, según Martínez Prado, acabar de trasladar los graneles del puerto interior al exterior, porque todavía los graneles que se mueven en tren siguen llegando al puerto interior. Por último, hará "más eficiente" a las empresas del puerto exterior porque ya no tendrán que tener dobles instalaciones y "a nosotros nos va a permitir reordenar el puerto interior".

Cruceros

2024 es otro año de récords en la llegada de cruceros a la ciudad. "Llevamos tres años batiendo récords y esperamos seguir. La tendencia es que va a seguir. La Coruña tiene un perfil buenísimo para las compañías y los barcos que quieren ampliar el tipo de escalas y salir del Mediterráneo donde ya hay bastante saturación. Y Coruña lo tiene todo, quizás menos sol de lo que quisiéramos, pero somos una muy buena escala. Estamos aquí en el centro, funcionan muy bien los servicios portuarios, es una ciudad bonita, amigable con los cruceros y lo sienten también los cruceristas, es una ciudad donde nadie es forastero", explica Fernández Prado. La procedencia de los cruceristas que llegan a nuestra ciudad suelen ser británicos y alemanes.

Con la llegada de cruceristas a la ciudad, se está dando un "incremento tremendo" de las visitas a MEGA, el museo de Estrella Galicia y al museo de la automoción que "va a tener mucho tirón". Excursiones a Miño, Pontedeume, Betanzos y, por supuesto, a Santiago, a Lugo son los principales reclamos de los cruceristas. Se genera mucha actividad que supone un retorno económico para A Coruña de 30 millones de euros porque, justifica Fernández Prado, "aunque haya excursiones los autobuses son de A Coruña, los guías turísticos son de A Coruña, las empresas que dan los servicios son de Coruña. Es decir, al final, incluso con las excursiones, es dinero que queda en La Coruña".

Asegura que ya se está trabajando en el tráfico de cruceros del 2026 y empezando a trabajar en el 27. "Lo hacemos con horizontes grandes y es que las compañías planifican a dos años vista". Si se cumplen las previsiones el 2025 será también un año de récord, el cuarto consecutivo. Además de lo previsto, Fernández Prado subraya que a mayores siempre hay un 10% de cruceros que recalan en A Coruña sin estar planificado por cuestiones como unas malas condiciones meteorológicas.

Preguntado por la visita por primera vez del crucero "Disney Dream" y su encuentro con Mickey, afirmó que "no me extraña que los chavales tengan envidia, pero no sólo fueron los chavales. Tuve bastantes mensajes de gente mayor que me dijeron jolín para otra avisa. Por desgracia, no podemos invitar a dentro del barco. Recogí yo la metopa en nombre de todos los niños de A Coruña".

Celebración de conciertos en el puerto

El presidente de la Autoridad Portuaria reconoce que los conciertos que se están celebrando en los terrenos portuarios están teniendo "mucho éxito" pero señala también que les generan "muchos problemas". "Que la gente no piense que es fácil para el puerto, por eso, no se había abierto hasta ahora". Afirma que es una "zona de trabajo" por lo que ha querido poner en valor y que la sociedad agradezca a los trabajadores del puerto "los sacrificios y molestias" que tienen que soportar para que se puedan celebrar este tipo de eventos.