La lucha de Gosia contra la COVID persistente: “El arte es mi terapia alternativa”

Gosia Trebacz es una artista de origen polaco reside en A Coruña, y una de las personas diagnosticadas con COVID persistente. Se contagió de coronavirus al principio de la pandemia, en marzo de 2020, cuando apenas había casos oficiales. Le afectó de tal modo que tuvo neumonía. Ingresó varios días en el hospital pero después la convalecencia continuó en su casa durante tres meses.

Superó la infección, pero no lo que le trajo el coronavirus. Su vida cambió de una forma radical. Tiene 50 años y la enfermedad, según cuenta, la ha dejado con un cuerpo de una anciana, cuando antes tenía una salud de hierro. Dolores “muy agudos” de articulaciones, de cabeza, pérdidas de memoria o incluso fuertes zumbidos de oído forman parte de su día a día. Es como un “apaleamiento” constante, relata.

LA INCOMPRENSIÓN DE LOS MÉDICOS

A Gosia le han mandado todo tipo de tratamientos, en muchos casos en un ciclo de ensayo-error. Hidroxicloriquina, Tramadol, antidepresivos... En casi dos años de enfermedad, ha pasado por muchas etapas. Sabe que de momento todo depende de lo que se investigue, pero en gran parte, también, del compromiso del profesional que esté al otro lado. “Es mucho más fácil decir que no tiene que ver con COVID”, lamenta.

En su caso, tuvo la suerte de cruzarse con Belén, una doctora de cabecera que la comprende, la acompaña y la aconseja. Es “muy empática y maravillosa”, cuenta.

EL ARTE COMO TERAPIA ALTERNATIVA

En este tiempo, Gosia ha luchado por no hundirse, y una de las cosas que ha asumido es que con su nuevo cuerpo no puede llevar el ritmo que llevaba antes. Sigue de baja, no puede trabajar con todos los síntomas que tiene, pero ha encontrado un modo de reconectar con la mejor de las terapias: el arte. Lo ha retomado tras un largo parón.

Ahora, quizás tarde dos semanas en completar un dibujo que antes hacía en unas horas porque le “quema el brazo”, pero intenta no frustrarse y adaptarse a este nuevo ritmo. Las disciplinas artísticas “son mis terapias alternativas”, asegura.

AYUDA MUTUA

La artista brinda su contacto para la ayuda mutua a través de un grupo de whatsapp en el que están otras personas con COVID persistente. Hablar de lo que sufren, asegura, ayuda cuando incluso la propia familia no entiende la nueva realidad que deben de afrontar.

Se calcula que entre el 10 y el 20% de las personas que han pasado el coronavirus presenta síntomas semanas o meses después de la infección. Son cuestiones muy diversas, desde la dificultad para respirar hasta problemas neurológicos.