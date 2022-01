Los ‘héroes del Orzán’ serán hijos adoptivos de A Coruña

Rodrigo Maseda, José Antonio Villamor y Javier López son los tres policías nacionales fallecidos justo hace diez años al tratar de rescatar sin éxito a un joven eslovaco en el oleaje del mar de A Coruña, una tragedia que ha convertido a los "héroes del Orzán" en un "símbolo" y por ello serán nombrados hijos adoptivos de la ciudad a título póstumo.



"Es un reconocimiento colectivo modesto en comparación con lo mucho que ellos nos dieron en vida", ha aseverado la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, en el acto de homenaje en la coraza de la playa del Orzán a los tres agentes, de quienes ha recordado en nombre de la ciudad su "ejemplo de servicio público".

?? O Concello da Coruña otorgaralles aos heroes do Orzán o título de fillos adoptivos a título póstumo



?? Así o anunciou a alcaldesa Inés Rey no acto que lembrou ás vítimas no décimo aniversario da traxedia https://t.co/K3w13MFHvV — Concello da Coruña (@ConcelloCoruna) January 27, 2022



En esta fecha que A Coruña "no olvida ni olvidará nunca" y en la que ha trasladado su cariño a las familias de los policías, también a la del joven eslovaco, Rey ha subrayado que los tres son "un símbolo" que demuestra que "la sociedad tiene quien la cuide" y también un "desafío" el "estar a su nivel".

CONCURRIDO HOMENAJE EN LA CORAZA

Ante las familias, amigos y compañeros de los homenajeados, en representación de la Policía Nacional ha intervenido el jefe de operaciones José María Esteban Corral, que ha recordado con incredulidad primero y horror y espanto después aquella trágica madrugada en la que los tres agentes fueron "valerosos" pero quizá pagaron un "precio demasiado alto y doloroso para todos".

Acto en la Coraza del Orzán





Por su parte, la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, ha dicho de Javier, José Antonio y Rodrigo que "formarán parte de la memoria e historia colectiva de la ciudad" tras aquel "acto heroico" que engrandeció el cuerpo y a la sociedad.

HABLAN LA FAMILIA DE LOS FALLECIDOS

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En representación de las familias de los agentes ha tomado al palabra María Loreto López, viuda de Javier, que los ha recordado, "lejos de estereotipos", como los policías que "entregaron su vida por los demás y o hicieron más allá de cualquier deber y obligación", con una actuación generosa que refleja los "altos valores que deben regir la sociedad".



"No quiero que este homenaje esté presidido e impregnado de un sentimiento de tristeza" sino que se ensalce una actuación "ejemplar y heroica" junto a la de todos aquellos que participaron en el operativo de rescate.

1??0?? años ya desde que José Antonio, Rodrigo y Javier dieran su vida



Los #HeroesDelOrzan siempre vivos en nuestro recuerdo porque los verdaderos heroes no se olvidan#PoliciaNacional#ACoruñapic.twitter.com/gESep1o4ch — Sup Galicia (@supgalicia) January 27, 2022



La madre de Javier, Carmen López, sin embargo, no pudo emocionarse porque "esto es muy difícil de superar", ha explicado a Efe, "no lo queremos olvidar". "Con el apoyo y el cariño que la gente nos brinda lo vamos llevando", ha añadido agradecida también al Ayuntamiento por acondicionar el monumento a los tres héroes del Orzán.



Tampoco la madre de Rodrigo, Isabel Lozano, ha podido evitar la emoción, "qué te digo, lo llevamos día a día, con esperanza, con ilusión, acordándonos de ellos todos los días y de cómo eran, de cómo era mi Rodrigo". No hay dolor más grande que el de perder a un hijo y cuando lo recuerdan "es bonito", ha dicho sobre este homenaje, "cualquier cosa que hagan es precioso".

Vídeo Isabel Lozano, madre de Rodrigo MasedaJosechu Ortiz/EFE









Quien no pudo hablar, llena de lágrimas, ha sido la madre de José Antonio, Amparo Vázquez.

“LAS SENSACIONES SIGUEN ESTANDO AHÍ”

"Esto sigue y aunque han pasado diez años las sensaciones siguen estando ahí, intentas hacer lo que puedes pero después, al final, notas algo de impotencia, todo lo que hiciste o querías haber hecho no ha valido para lo que ha pasado", ha rememorado en declaraciones a Efe el agente de la Policía Local Iván Ramos, que participó en el operativo de rescate.

Vídeo Iván Ramos, policía local que participó en las labores de rescateJosechu Ortiz/EFE





Al final del acto, varios policías nacionales han entregado unas esculturas para recordar este homenaje a las madres de los héroes del Orzán.