López-Sors (Prestige): "Yo he librado a Galicia de una hecatombe tremenda"

José Luis López-Sors fue el único cargo público que se sentó en el banquillo de los acusados cuando se celebró el juicio por la catástrofe del Prestige. Por aquel entonces, 2002, él era el director general de la Marina Mercante y él fue el que tomó la decisión de alejar el buque de la costa cuando el Prestige lanzó una llamada de socorro por una vía en su casco. Mucho se ha escrito sobre lo que pasó pero ahora el propio José Luis López-Sors ha querido contar su propia versión de los hechos en un libro titulado "Lo que nunca te han contado sobre el Prestige. Cómo se evitó la mayor catástrofe marítima de Galicia". "Yo he librado a Galicia de una hecatombe tremenda", ha destacado.

En una entrevista en COPE Coruña, reconoce que es el "único acusado" porque "soy el único responsable" de una decisión, la de alejar el petrolero, que 21 años después sigue defendiendo. Asegura que su función no sólo era defender los barcos y el tráfico marítimo sino también "los intereses de la gente que vive del mar, de las personas que tienen un hotelito en una playa y, a lo mejor, van a perder turistas si esa playa se enfanga". Y asegura que si no se hubiera tomado la decisión de alejar el barco "hubiera llegado mucho más chapapote".

¿Le costó tomar esa decisión? Reconoce que cuando se elige entre "el bien y el mal tu conciencia, tu inteligencia, tu formación, tu experiencia pues puedes decidir que lo bueno es esto, pero también sabes los riesgos que estás admitiendo". "Yo no sé cómo está el barco cuando recibo el barco, si está bien mantenido, si está mal, supongo" ha añadido. Afirma que supuso que estaba "bien porque tiene un certificado de la sociedad de clasificación ABS (American Bureau of Shipping)". Y pone este símil respecto a la situación que vivió "es cómo que el cirujano que va a operar para mejorar el estado de salud de ese paciente y lo que dicen los análisis que mandan antes de operar son positivos, son buenos y, entonces, opera para hacerle un bien".

Subraya que era un buque que no tenía que haber salido de puerto. Apunta que los buques gasolinera son de "la peor calidad posible, son los más viejos". Y es que, según López-Sors, el armador quiere "chupar" ese barco "todo el jugo del limón y apretarlo hasta que lo estruja totalmente. Pues eso es lo que pasó con el Prestige", concluye. El petrolero realizaba cuando pasó frente a las costas gallegas su último viaje hasta Singapur donde iba a ser convertido en chatarra.

Puertos refugio

El ex director general de la Marina Mercante rechaza que haber llevado al Prestige a un puerto refugio hubiera sido mejor solución. "Los puertos refugio son una idea. Una idea de mucha gente que entiende que es de buena voluntad ofrecer un puerto refugio. Pero, claro, eso es concentrar toda la maldad del barco que viene dispuesto a romperse en esa vecindad de ese puerto".

España presentó ante la UE un plan para que se designasen previamente puertos refugio y "esto no se ha conseguido" porque explica tendría sentido para proteger un barco pero no para que pueda "soltar allí toda su carga. Eso no es viable. Se haría para favorecer el tráfico marítimo, no para otras cosas".

La foto

De todo lo que vivió lo que le molesta es la foto en la que salía "en primera plana" en el banquillo de los acusados y "detrás los perfiles de Mangouras y del jefe de máquinas, porque, hombre, evidentemente, no éramos lo mismo ni estábamos haciendo lo mismo. Ellos estaban haciendo un disparate, un infierno y yo defendiendo a Galicia".

El libro de José Luis López-Sors se presenta a las ocho de esta tarde en el Sporting Club Casino. La entrada es libre hasta completar aforo.