El laberinto del Monte de San Pedro de A Coruña es ahora un montón de tierra

Una de las atracciones turísticas por excelencia de A Coruña ha pasado a mejor vida. El laberinto del Monte de San Pedro, uno de los lugares más visitados por los que recalan en la ciudad herculina, ya no existe. Los arbustos que lo formaban estaban en tan mal estado que no ha quedado más remedio que cortarlos, y ya no queda ni rastro de los caminos que marcaban los setos en medio del parque.

La formación vegetal llevaba ya tiempo acotada debido a la presencia de un hongo, que dañó los arbustos y que no se pudo combatir porque el tratamiento no está permitido en parques públicos como este. El deterioro de los setos, que no se adaptaron al clima, resultó agravado por el efecto de los visitantes. Algunos “atajaban” en el laberinto por lugares no habilitados pero y crearon huecos que acabaron por incrementar los daños en la estructura.

El laberinto de A Coruña, antes de desaparecer

Ahora, el suelo se está preparando para plantar nuevos ejemplares. De momento, lo que fue un laberinto de 2000 metros cuadrados ha dejado paso a montones de tierra con estacas que marcan el camino que tendrá que seguir el futuro laberinto. Se espera completar el nuevo recorrido en la temporada de verano.

El laberinto vegetal es uno de los atractivos del Parque del Monte de San Pedro. Esta zona verde, una de las de más extensión de A Coruña, se levanta sobre una antigua batería de costa militar. Desde allí se puede ver la que está considerada como la mejor vista de la ciudad herculina, con la Torre de Hércules y las playas de Riazor y Orzán justo enfrente.