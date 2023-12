El incendio en un aparcamiento subterráneo de A Coruña quema 4 coches y afecta a unos 200

La Policía Local de A Coruña valora este miércoles los daños provocados por un incendio en el aparcamiento subterráneo de Os Mallos. Cuatro coches han resultado afectados por las llamas, otros tres por desprendimientos del techo y unos 200 por el humo y el hollín.

El incendio se originó en torno a las 23h del martes en un vehículo estacionado en la planta -2, se propagó a otros tres y dañó los servicios del aparcamiento como la electricidad o la ventilación.

Pequeno ?? dos ??‍??????‍?? nas labores de extinción do lume no aparcadoiro dos Mallos, na fase de refrixeración da contorna. ??Un total de 25 efectivos participaron na extinción do lume. #Coruña pic.twitter.com/oyojm84bXS

Los bomberos sofocaron las llamas y ventilaron durante varias horas. Las labores fueron complicadas por el intenso humo y los efectivos tuvieron que meterse con bombonas de oxígeno hasta que dieron con el foco.

Así quedaron os traxes de parte do persoal ??‍??????‍??????‍??que traballou ata está mañá no incendio que se produciu no aparcadoiro dos Mallos e do que tivemos constancia onte ás 23.09 h #Coruña@112Galiciapic.twitter.com/Am5TqK1oN1