La huelga de buses deja tirados a cientos de viajeros en A Coruña

Cientos de personas en la comarca de A Coruña han resultado afectadas por la huelga de autobuses . Miles, en Galicia. La protesta convocada para este viernes está teniendo un seguimiento masivo.

Durante la mañana, solo han salido de la estación de buses los servicios mínimos. En algún caso, ni eso, porque hay conductores que se han negado a cumplirlos, según los sindicatos, al considerarlos abusivos.

El decreto de la Xunta incluía garantizar los buses escolares y transportes de trabajadores a empresas, y la mitad de expediciones regulares antes de las 9h y las 18h. También se deberían garantizar traslados de usuarios a centros asistenciales en ciertos tramos horarios. Finalmente, toda Galicia, solo han salido el 37% de servicios que establecía la publicación del Diario Oficial de Galicia.

ENTREJARDINES, SIN BUSES

En la parada de Entrejardines, el principal nodo de transporte interurbano de la ciudad de A Coruña, la situación se vivió con confusión, despiste y cabreo. La mayoría de personas no se había enterado de la huelga y contaba con el bus para ir a su puesto de empleo, en algún concello de la comarca. En la propia parada, ningún cartel alerta de esta huelga que mantiene completamente paralizado el servicio.

Algún pasajero, como José, que trabaja en el campo en Cambre, daba por perdido el día de trabajo. Margarita, manicurista en Santa Cruz, advertía de que "el taxi es muy caro" y mantenía la esperanza al ver en la app la previsión de que iba a llegar un vehículo. "No vi ningún cartel, ninguna noticia", decía Carlos, que tenía que llegar a las 9 a O Burgo, sin expectativas de que llegase el bus.

Audio Huelga de buses: así se ha vivido en la parada de buses de Entrejardines (A Coruña)





"Acabo de salir de trabajar toda la noche", contaba Cristian, que llevaba casi media hora esperando sin que parase ninguna de las expediciones para llevarlo a su casa, en Santa Cruz. "Pasaron dos, ponían servicios mínimos y no quisieron coger gente, relató.

En 15 minutos, solo llegó a la parada un bus, con el letrero de Servicios Mínimos, de donde se apearon algunos pasajeros. José Luis, el conductor, admitía que, aunque quisiese, no podría completar la ruta. "Vengo de Curtis y ahora saldría para Abegondo, pero sé por otros compañeros que si voy a la estación no me van a dejar salir".

NO SE GARANTIZAN LOS SERVICIOS MÍNIMOS POR LA TARDE

Ante el masivo apoyo al paro durante la mañana, los sindicatos no garantizan que, por la tarde, se cumplan los servicios mínimos previstos desde las 18h. La estación de A Coruña está llena de buses aparcados y, durante toda la jornada se mantuvo un fuerte piquete en su acceso, por Ramón y Cajal. "Está todo absolutamente parado", declaraba el responsable de transportes de la CIG, Xesús Pastoriza.

Piquete en la estación de busesCIG





Otra consecuencia del paro es la saturación de las estaciones de tren y colas en las paradas de taxi, en busca de alternativas a los buses que nunca llegan. En toco caso, en A Coruña no afecta al transporte urbano de la compañía de Tranvías.

POSIBLE PARO INDEFINIDO TRAS SEMANA SANTA

La huelga, convocada entre conductores, personal auxiliar y de atención de estaciones, se hace en protesta por el bloqueo de las negociaciones en el nuevo convenio colectivo pero también por el incumplimiento de los contratos que tienen las empresas de transportes con la Xunta. Hablan de condiciones laborales y del servicio "precarias". Si no hay avances en las mesas de negociación, estudian hacer el paro indefinido después de Semana Santa.