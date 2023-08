El dron para multar a quien pasea al perro sin correa en A Coruña es una medida “excepcional"

La Policía Local de A Coruña puso en marcha este miércoles un dispositivo en el Parque del Paseo de los Puentes para vigilar, y sancionar, a personas que pasean a sus perros sin correa. Lo más sorprendente es que se apoyaron en un dron para identificar a las personas infractoras, en un operativo que se saldó con cinco sanciones.

Dos días después, la incredulidad y la indignación son la tónica entre quien lleva a su mascota a esta zona. “Me parece más importante los drones para otra cosa, cuando hay peleas, cuando hay gente por ahí haciendo lo que no debe, cuando hay botellones, ahí sí que tendrían que poner un dron”, comentaba una mujer, que apunta que estos animales, de vez en cuando, “necesitan correr”.

Audio Sorpresa por las multas con drones a dueños de perros sueltos en A CoruñaImagen de Anna Dankowska en Pixabay









Otro viandante decía entender que, con menores jugando “sí que no puede estar en el parque suelto o más controlado por el tema de no molestar”, pero ese comportamiento “hay que trabajarlo” y “para que el perro atienda tu llamada, tiene que estar suelto”. Más contundente es la opinión del hombre que consideraba que “la policía municipal se debería dedicar a vigilar la doble fila o quien “no recoge las deposiciones” de su perro. Algunos dueños se rebelaban contra el dispositivo y soltaban a sus mascotas la mañana de este viernes.

UN DISPOSITIVO EXCEPCIONAL

Desde el Ayuntamiento de A Coruñaaclaran que el uso del dron para esta vigilancia ha sido algo “excepcional” y puntual. Señalan que la Policía Local acudió ante las múltiples quejas vecinales por gente que pasea a los perros sin correa. En los últimos meses se han registrado cinco denuncias al respecto, que se unen a otras muchas anteriores, en un lugar en el que ya se ha dado “algún ataque de perros sueltos a personas”, apuntan fuentes municipales.

Parque del Paseo de los Puentes









El problema con el que se encontraba la patrulla es que al llegar, la gente ataba a sus perros y los volvía a soltar cuando se marchaban los agentes. Por eso, esta semana utilizaron el dron para identificar a los que actuaban contra la normativa.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

APOYO DE LA ASOCIACIÓN VECINAL

El presidente de la asociación vecinal Paseo de los Puentes,Fernando Rubín, se hace eco del malestar que motivó la intervención y recuerda que “ los perros deben de ir sujetos con correa o con cadena e incluso en algunos casos con bozal. No puede ser, vivimos en sociedad, tenemos que ser solidarios”. Cree que se trata de hacer cumplir una orden de convivencia básica, igual que “si salgo a la calle y me pongo a mear en una esquina, obviamente me van a sancionar”

La ordenanza municipal de animales de A Coruña establece que, por regla general, los perros deben ir sujetos con correa aunque abre la puerta a establecer un horario para que puedan ir sueltos. Hasta ahora, esto solo es posible en las áreas caninas situadas en algunos parques de la ciudad o en el parque Adolfo Suárez desde las 22h.