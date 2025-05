Una doctora coruñesa se jubila después de 35 años y no da crédito a lo que hacen los pacientes en su último día: "No me lo esperaba"

Coruña - Publicado el 21 may 2025, 12:48

Rosa Rodríguez llegó a Adormideras cuando el SERGAS, el sistema sanitario gallego, ni existía. En esos momentos, era el Insalud. Llegó al centro de salud en el 1990, el año siguiente de su creación, y de ahí ya no se movió.

Sus últimos 35 años de carrera los desarrolló en este barrio de A Coruña, para felicidad de sus vecinos. Porque Rosa es médico de familia, pero no cualquiera. Es de la que se toma su tiempo con los pacientes, los escucha, aconseja y se implica.

uN HOMENAJE INESPERADO

En todo este tiempo, demostró que su trabajo iba muy por encima de lo que se esperaba y se ganó el cariño profundo de las personas a las que atendía. Algo que se demostró, el último día en el que Rosa vestía la bata blanca, el miércoles, 14 de mayo.

Ese día, la doctora acabó su jornada, a la 13h, y en el exterior del centro se encontraban decenas de vecinos para darle una sorpresa.

Y Rosa, reconoce, no se lo esperaba. “Fue tremendamente emocionante una vez pasado el primer momento”, reconoce. Y se muestra abrumada: “No creo que haya sido merecedora de semejantes muestras de cariño ni de gratitud, porque solo intenté hacer el trabajo lo mejor que sabía”.

El secreto mejor guardado del barrio

Nadie quedó sin llorar en este homenaje que fue el secreto mejor guardado del barrio, y que contó con la complicidad de las compañeras de esta doctora. Entre las mentes pensantes estaba la de Gonzalo Castaño. Se recorrió el barrio para preguntarle a los vecinos si Rosa era su doctora. Lo importante era ”que Rosa no supiese nada” y, para ello, se puso a hacer la calle.

¿Cómo lo consiguió? “Preguntando a los 3000 vecinos que somos de Adormideras, de uno a uno: ¿Oye, tú a quién tienes de médico?” Si les decían que Rosa, los citaban el día 14 a las 13h para un “pequeño homenaje”.

Flores, versos y mucha emoción

Así, consiguieron juntar un nutrido grupo de gente para recibir a la doctora, con su bata todavía, en la puerta del ambulatorio. Le esperaba un cálido aplauso, un ramo de flores y hasta una poesía compuesta por Gonzalo.

En mi casa nunca dijimos: tengo que ir al médico. Decimos: tengo que ir a Rosa”. Gonzalo Castaño Promotor del homenaje a Rosa Rodríguez

“Decía: Siempre atenta y servicial / profesional de bandera / su atención siempre cordial / que nos ganó a la primera”. Esa era la primera frase. En la final, junto a un ramo en el que no faltaban las rosas, decía: “Aquí tienes nuestro aplauso / guárdalo, querida Rosa / como se guarda una Rosa / que florece en un rosal”.

mÁS QUE UN MÉDICO

Rosa nos dice, “sin falsa modestia”, que no cree que sea merecedora de un homenaje que le ha dejado con la emoción a flor de piel. Oyendo a Gonzalo, sabemos que sí, que algo hizo. “En mi casa nunca dijimos: tengo que ir al médico. Decimos todos, mis hijas y mi mujer: Tengo que ir a Rosa”.

Un símbolo de “la familiaridad que ella tenía conmigo y con toda la gente”. Porque la “dedicación” era con todos. “Yo la vi salir muchas veces de aquí del barrio de Adormideras, a las 20h”. Esto, cuando su jornada laboral terminaba a las 15h.

UNA ESPECIALIDAD CERCANA Y CON BENEFICIOS

Son 35 años en el mismo sitio, con pacientes a los que Rosa conoce por nombre y apellidos. Algo que escasea cada vez más porque “cada día se van haciendo contratos pequeños, vienen, van y conseguir una continuidad tan grande es muy difícil”.

Tener el mismo médico de familia durante 15 años disminuye la mortalidad un 21% Rosa Rodríguez 35 años como médico de familia en Adormideras

Ella cuenta con orgullo que es médica de familia, de profesión, especialidad y vocación. “Nuestra especialidad, la Medicina de Familia, precisamente es la única en la que tú te mueves en el entorno del paciente porque vas a sus casas”. Hasta “sabemos si tienen alfombras porque se puedan caer. Lo que comen, los que les dan de comer... Ya sabemos de antemano muchas veces si una medicación va a funcionar o no”.

Y los beneficios no son solo la familiaridad. “Está demostrado que tener el mismo médico de familia durante 15 años, fíjate, solo 15 años disminuye la mortalidad un 21%”. Rosa llevaba el doble, así que los efectos que ha tenido para la buena salud de este barrio son enormes.

La nueva vida tras la bata

Con la emoción todavía en el cuerpo, Rosa todavía no ha tenido tiempo a pensar en qué hacer en su nueva vida de jubilada. De momento, no le dejan de llegar llamadas, pero ya se marca sus objetivos. Viajar un poco más, cuidar a esa familia a la que robó horas. Y, cómo no, hacer alguna visita a Adormideras.

“De vez en cuando me dejaré caer por el barrio, porque allí quedan todavía unos compañeros maravillosos en aquel centro que fue en mi casa durante tantos años. Y, claro que me tomaré un café con ellos -los pacientes- porque el barrio es pequeño y nos veremos por allí”. Les dará su consejo, pero ya sin prescripción. “Seguiré preguntándoles qué les pasa”.

En el barrio están expectantes por saber quién llegará, y lo tienen claro: esperan que la sanidad siga contando con profesionales tan dedicados como Rosa.