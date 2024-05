El detalle único del regalo del presidente de la Xunta al Rey: "Más personal..."

La recepción del Rey Felipe VI al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, fue un acto protocolario en el que no faltaron todas las ceremonias que se requieren. Apretón de manos, foto de rigor y regalo institucional. Mejor dicho, regalos. Porque Rueda regaló al Rey tres vasos de cerámica de cóctel, con tres diseños muy gallegos.

Cada uno representa una de las figuras más emblemáticas del Entroido ourensano: un peliqueiro de Laza, una pantalla de Xinzo y un felo de Esgos. Forman parte de la colección Coctelería Peliqueira, con la que la ceramista de Cambre (A Coruña) Laura Delgadoganó el Premio de Artesanía de Galicia en 2022. "Son vasos de aproximadamente entre 400-500 mililitros de porcelana", explica la artista. Para identificarlas, "lo más representativo en lo que se refleja en el vaso de forma más representativa son las máscaras".

Lo curioso es que ella no sabía que estos vasos, que estaban en manos de la fundación Artesanía de Galicia, iban a terminar en tales manos: "es una noticia que me dan el martes, si no recuerdo mal. Me comunican que la pieza se fue para para la Casa Real". Explica que "son piezas que están en depósito. En la Fundación cuando tienen algún regalo institucional escogen alguna y la entregan".

Detalles únicos

Los vasos son de todo menos aburridos. Cada uno de los entroideiros tiene la máscara típica y hay elementos representativos, y se distinguen desde la corbata roja del peliqueiro hasta las pequeñas campanillas de las pantallas. Todas las piezas son artesanales y no hay una igual que otra. "En una industria está todo muy medido, muy mecanizado para que todo sea igual. En un taller de cerámica artesanal es precisamente lo contrario. Tú buscas que cada una de las piezas, aunque sea una reproducción, contengan una parte más personal. Algún detalle que se diferencie entre todas".

Una de las cosas que más ilusión le ha hecho a Laura son los mensajes que recibió después de conocerse que su coctelería peliqueira fue el regalo institucional elegido. Le conmueve que gente de la zona de Ourense contacte con ella y le transmitan "lo emocionados que están porque su parte de la cultura de este país que sea que sea la representativa de toda Galicia. Me parece muy bonito".

El proceso de crear un vaso de porcelana

Convertir sacos de 25 kilos de porcelana en polvo en estas piezas requiere un trabajo concienzudo, laborioso y muy delicado. Primero está todo el proceso de diseño y creación, que lleva ya muchas horas. Hacerlo realidad lleva más de una semana de dedicación en el taller. Cada pieza tiene un molde diferente, de escayola, que absorbe el exceso de agua y deja una película que al final se convierte en la pieza principal.

A partir de ahí, un proceso que incluye tres cocciones a diferentes temperaturas, esperas de horas para reposos o el pintado del esmalte. El momento más emocionante, dice Laura, es la apertura final del horno y descubrir si la pieza sale como estaba previsto. El mayor enemigo de Laura en esta producción de estos vasos de Entroido es el pigmento rojo, puesto que, hasta que dio con la clave "se me quemaban y eran rosas".

La vida entorno a un taller

Laura Delgado lleva 24 años metida en el mundo de la cerámica y esta es su segunda oportunidad al frente de su propio taller, gracias, resalta, a un esfuerzo económico y familiar sin descanso. Porque todas las piezas que elabora son una pequeña parte de ella, con lo bueno y con lo malo. "Es realmente complicado, mi vida prácticamente se paró en el momento en el que en el que abrí el taller. Solo había taller, no había espacio para nada ni nadie. Pero es un proyecto tan, tan, tan personal que la satisfacción es brutal también", confiesa.





Cuando no está metida en cocer, pintar o empacar, se lleva el trabajo a casa en su mente. Pero, pese a que no descanse ni un minuto, Laura agradece cada día que ve cómo alguien nuevo entra en su taller. El premio de Artesanía de Galicia supuso una publicidad inesperada y una explosión de encargos, y la propia Marca de Artesanía de Galicia es "fundamental"en su labor. "Debería ser ejemplo para muchas otras actividades", opina.

Como el de Laura, más de 800 talleres forman parte de la marca Artesanía de Galicia. El objetivo es superar los 1.200 hasta 2030.