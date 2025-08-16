El detalle que aumenta el riesgo de un incendio en un patinete eléctrico: "Sin darse cuenta..."

El uso de patinetes eléctricos se ha disparado en los últimos años, pero con él también crece la necesidad de conocer sus riesgos. Aunque son un medio de transporte ágil y sostenible, no están exentos de incidentes, sobre todo cuando hablamos de su batería.

Un reciente incendio en una vivienda del barrio coruñés de O Ventorrillo sirve de recordatorio. Un patinete se prendió fuego mientras estaba en el domicilio, lo que obligó a evacuar a los ocupantes y dejó tres personas afectadas.

El director de Seguridad Ciudadana de A Coruña, Carlos García Touriñán, explicó que, si bien estos casos no son extremadamente frecuentes, pueden ocurrir por varios motivos. “Un patinete eléctrico se puede incendiar por varias cosas, como cualquier otro aparato eléctrico en el momento de la carga”, señaló, insistiendo en que “en el momento de la carga es un momento siempre delicado”.

Golpes invisibles, riesgo real

Uno de los factores menos conocidos por los usuarios es el deterioro que puede sufrir la batería a causa de golpes durante el uso cotidiano. En muchos modelos, esta pieza está ubicada en la parte inferior del patinete, expuesta a bordillos, piedras o impactos que pueden pasar desapercibidos.

Según Touriñán, “a lo mejor se golpea la batería, la el usuario, la usuaria no se da cuenta de que tiene esa fisura ahí y en el momento de la carga es un momento complejo”. Esa pequeña fisura interna puede ser el origen de un cortocircuito o de un sobrecalentamiento que, en el peor de los casos, desemboque en un incendio.

Noela Bao Bomberos de A Coruña en la calle Barrera

Otro momento de riesgo se produce cuando se manipula el patinete cerca de la batería. Touriñán advirtió que, en ocasiones, al revisar el aparato, “se esté ahí cerca de la batería con alguna herramienta" y se aumente la posiblidad de incendio.

El desafío de las baterías de litio

El incendio de la calle Agra de Bragua está bajo investigación, pero el director de Seguridad Ciudadana confirmó que “simplemente se le prendió la batería”. Afortunadamente, la detección y extinción fue rápida “Hubo mucha suerte que se pudo controlar a tiempo, pero esto no quita de que los ocupantes de la vivienda llevaran un buen susto”, explicó.

Batería eléctrica de litio y conexiones de seguridad

Los incendios en baterías de litio son especialmente peligrosos porque generan altas temperaturas y su extinción es complicada. “Los incendios de batería eléctrica suelen durar mucho tiempo porque las baterías de litio cuesta mucho poder apagar”, subrayó Touriñán.

Pautas rápidas para cargar un patinete eléctrico con seguridad

Canva Foto de archivo de un patinete

Cargar en un lugar ventilado y alejado de cortinas, muebles o papeles

Evitar cargar por la noche o sin supervisión

Revisar la batería para detectar golpes, abolladuras o deformaciones

No usar cargadores genéricos: siempre los oficiales o certificados por el fabricante