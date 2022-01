Dani Martín estará en A Coruña en noviembre

Dani Martín recalará en A Coruña en otoño. El artista ha anunciado concierto en la ciudad gallega el 5 de noviembre. El cantante de El Canto del Loco volverá al Coliseum de A Coruña este 2022 dentro de su gira “Qué Caro es el Tiempo”

Las entradas para este recital, que se celebrará desde las 22h, se pondrán a la venta el próximo lunes, 24 de enero desde las 12h. Estarán disponibles a través de danimartin.com.es,Ataquilla, El Corte Inglés y la Taquilla de la Plaza Ourense, en la ciudad herculina. Estos son los únicos puntos de venta oficiales y válidos anunciados por la productora Sweet Nocturna. No serán válidas entradas adquiridas por servicios de reventa como Viagogo.





UNA GIRA PARA EL REENCUENTRO

La gira de Dani Martín ha cambiado de nombre para adaptarse a los tiempos de corren. Según el propio artista “después de lo que hemos vivido, y de lo que no hemos podido vivir, ya no tiene sentido que la gira se llame “Lo que me dé la gana”. Nos merecemos reencontrarnos con todas las canciones que nos han llevado a los lugares donde hemos sido felices. Y cantarlo todo. Por eso la gira pasa a llamarse 'Qué caro es el tiempo'. Nos lo merecemos.”









La última vez que el cantante estuvo en la ciudad fue en 2018, con su gira ‘Grandes Éxitos y Pequeños Desastres’. En todas sus visitas consigue un gran éxito de público.

ÉXITO MÁS ALLÁ DE ‘EL CANTO DEL LOCO’

Desde la productora, recuerdan que Dani Martín es “uno de los artistas más importantes de los últimos 15 años en España”. Sus canciones al frente de El Canto del Loco marcaron a una generación durante toda una década, entre 2000 y 2010.

La banda llegó a vender más de 2 millones de discos, con giras de mas de 300 conciertos y que consiguieron llenar entre otros recintos, 3 noches consecutivas la plaza de toros de Las Ventas. En 2010 el cantante inició su andadura en solitario con su primer disco de estudio 'Pequeño', triple disco de platino y número uno de ventas durante cuatro semanas consecutivas. Desde entonces, los éxitos que ha cosechado son “innumerables”.