A Coruña declara la emergencia sanitaria por la acumulación de basura

El Ayuntamiento de A Coruña ha declarado la “emergencia sanitaria” por la acumulación de basura que hay en la vía pública. La alcaldesa herculina, Inés Rey, ha firmado la mañana de este lunes el decreto que así lo establece.

He declarado la emergencia sanitaria en la ciudad que permitirá contratar servicios extraordinarios para los servicios de recogida de basura y limpieza. La ciudad no puede ser rehén de esta situación. No permitiremos que se use a los coruñeses y que se ponga en riesgo su salud. pic.twitter.com/tbkrKlHjbH