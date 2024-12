Compra una casa nueva en A Coruña y, después de dos meses, sufre las consecuencias de la decisión: "Durante tres horas"

Rita y su familia se mudaron en septiembre a un nuevo piso. Un edificio de obra nueva, en el entorno de Riazor, en A Coruña. Una vivienda en pleno centro de la ciudad. Y, algo muy importante, con plaza de garaje, ya que aparcar en esa calle y las aledañas es tarea imposible.

Cuando les entregaron las llaves en septiembre, la promotora ya llevaba un tiempo con la señal de vado pedida para garantizar el único acceso que tienen. Era cuestión inminente, les decían. “Nos dijeron que estaba en trámite y que tardaría, como mucho algunas semanas”, cuenta a COPE.

Ni con un cartel lo respetan

El caso es que han empezado a sumar semanas y, en total, han pasado casi tres meses. La impaciencia inicial se ha convertido en desesperación y los problemas se han agravado. Al principio los coches aparcaban en la entrada de su garaje de forma esporádica, pero ahora es algo continuo, “casi a diario”.

El espacio no está habilitado para aparcar, es un acceso de garaje y “la constructora cuando entregó el edificio dejó toda la rampa amarilla que indica la entrada y salida”. “Donde la gente aparca no es una plaza, es como si yo pongo mi coche encima de una acera, eso no es una plaza”. Y, sin embargo, como el vado se retrasa, los coches siguen impidiendo el acceso al garaje porque “el conductor sabe que no le van a multar”.

Cedida El garaje tiene la rampa amarilla instalada pero aparcan igual

Intentaron paliarlo con un mensaje, un “cartel disuasorio” pero duró un suspiro, y no saben qué más hacer. No solo es cuando necesitan dejar el coche en el garaje. Más de una vez no han podido salir.

Tres horas sin poder salir del garaje

El domingo, 24 de noviembre, sin ir más lejos, Rita estuvo tres horas esperando a que moviesen el coche que bloqueaba el acceso al garaje y tuvo que cancelar planes. Era día de partido en el estadio de Riazor y en estas jornadas siempre se complica todo.

Cedida El coche impidió salir del garaje a los vecinos durante tres horas

“Necesitábamos salir del garaje y no pudimos durante tres horas”, cuenta. Cuando el coche se fue, tuvieron que reservar el sitio para evitar que entrase otro vehículo. “yo me quedé fuera de la puerta del garaje mientras mi marido sacaba el coche y dos coches más intentaban lo mismo”, relata. De lo contrario, “se va un coche y entra otro”.

Han tenido broncas con conductores, han llamado varias veces a la policía local, pero, hasta que no tengan el cartel, saben que no se les reconoce el derecho a que esa plaza esté liberada. Dependen de la buena fe de la gente en respetar el espacio.

La insoportable lentitud administrativa

Entonces, ¿qué pasa con su derecho? ¿Por qué no tienen el vado? No hay ningún problema aparente. Han llamado varias veces al Ayuntamiento y alegan que están en plazo para concederlo. Según la Ley de Patrimonio, hay seis meses máximo para tramitar un vado que tenga toda la documentación en regla. Desde que el edificio terminó de construirse, probablemente, hayan pasado cinco.

“Lo que te responden es que sí, el trámite existe, los papeles están”, y “nadie te explica que haya una dificultad concreta”. Simplemente, desde el concello alegan que “ellos tienen un plazo para resolver esto, van por orden y no hay ninguna prioridad de ningún tipo”. No importa si el vado “incordia mucho o poco a la vecindad, aquí no hay ningún tipo de aunque sea un barrio céntrico, comercial, con bares, con fiestas que vienen, con las Navidades. Esto no es ninguna prioridad para el ayuntamiento, ellos tienen unos plazos y ya está”, lamenta.

Noela Bao Vado pintado a mano en el barrio de la Sagrada Familia (A Coruña)

Plazos aparte, de lo que está segura es de que el Ayuntamiento le cobrará los impuestos correspondientes a un piso con garaje desde el minuto cero, aunque el propio concello no les permita aún utilizarlo. “No entendemos que haya desvinculado la compra y la licencia de primera ocupación de una vivienda que ya está en el plan urbanístico desde hace años”, y, por lo tanto, “que te otorguen una licencia de primera ocupación, pero no un vado”, resume.

Buscarse la vida entre cientos de coches

Noela Bao Señal de prohibido circulación en A Coruña

Así las cosas, la alternativa para muchos vecinos es luchar por el poco sitio que hay fuera e "incordiar" al resto. Es decir, agravar el problema de aparcamiento que hay cuando fácilmente podrían evitarlo. Y, por supuesto, abonar la ORA y “mover el coche cada dos horas de una zona azul porque verde no: hay tres plazas y nunca no hay ni una libre”

En el edificio de enfrente, el cartel de vado se retrasó hasta seis meses, y temen que su trámite vaya por el mismo camino. Mientras, Rita mira con temor a la época de Navidad y de las compras. En esa fecha, teme que su garaje vaya a quedar completamente inutilizado.