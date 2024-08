Un coche sin freno de mano cae al agua en el puerto de Camariñas (A Coruña): “El barco salió ileso"

Estos días de agosto hay fiestas en cada esquina de Galicia, y la afluencia a localidades pequeñas genera muchas veces un problema: ¿dónde aparco? Son habituales en verano las imágenes de vehículos atrapados por la subida de la marea porque sus dueños los dejan en rampas de puertos o muy pegados a la costa.

En el último caso conocido, en la localidad coruñesa de Camariñas, no fue el mar el que atrapó el coche, sino el propio vehículo el que cayó al agua





Una visita desafortumada

El vídeo se ha visto en todas partes. El dueño del vehículo vive en Madrid y está visitando Camariñas, según cuenta Sebas, el patrón del barco sobre el que cayó el coche,el 'Pedra do Mar'. No estaba ahí en ese momento, sí un marinero que el desafortunado conductor conocía. Fue a visitarlo y dejó el coche en el puerto sin el freno de mano. Un momento después de estar charlando, el vehículo fue resbalando y cayó parcialmente sobre el pesquero en el que trabaja su amigo, pero esto no evitó que se hundiese en el agua ante la impotencia del hombre, que intentó, sin éxito, tirar de él.

“Se escurrió, escurrió, se posó en el borde del barco y acabó cayendo por la parte de atrás”, aclaró Sebas a COPE, que aclara que “el barco salió totalmente ileso”. No así el coche: “Siniestro total. Lo levantaron al día siguiente, tenía el techo abollado... estaba hecho polvo”. Podría haber acabado mal porque, según se escucha en alguno de los vídeos que ha trascendido, el hombre tenía pensado llevar a sus perros en el coche, que no lo hubieran contado.

A todo este disgusto el conductor sumará una sanción de Portos de Galicia por aparcar donde no debe. No son pocos los que, como él, meten su coche en zona portuaria pese a estar prohibido. “Vienen muchos coches, ahora por ejemplo estamos descargando xurelos y hay uno, dos tres... buf, siete coches de gente del pueblo que aparca el coche, vienen a ver las descargas...”, comenta. Solo están autorizados a estacionar los armadores o marineros y “aún nosotros, siendo trabajadores del mar, si tenemos un accidente en el puerto el seguro no nos cubre”.

El verdadero problema es otro

Pero lo que le preocupa al que estos días es el barco más famoso de Galicia no es un coche, sino el futuro negro que amenaza con caerles con fuerza debido al recorte de cuotas de pesca. El 'Pedra do Mar' es un barco de cerco. Cada vez son menos los topes de sardina y jurel y la captura de anchoa, de Fisterra para arriba, está ya cerrada. El día a día se hace cada vez más complicado y amenaza a muchos buques como el suyo.

“La noticia importante debería ser que los barcos no tenemos cuotas para pescar, que aquí a tres años la flota se va a reducir en un 60,70, 80% y no porque la gente quiera, sino porque va a dar en quiebra redonda". Calcula que, de 150 barcos de cerco en Galicia ,“cien van a ir al tacho por no tener que pescar” y eso que hay “pescado en el mar a barrer”, asegura.

Por eso, cree que lo más importante no es que le cayese un coche encima, No hubo heridos ni daños, aparte del vehículo. Prueba de ello es que han seguido faenando y descargando con normalidad la mañana de este viernes.