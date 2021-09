Un club social hípico de Culleredo lucha por evitar el cierre: "no somos una ganadería"

El club hípico Os Parrulos, en Culleredo (A Coruña) lucha por que no lo cierren. El ayuntamiento cullerdense quiere precintar las instalaciones al alegar que es una explotación ganadera.

Los propietarios han conseguido evitar el desalojo inmediato este viernes, gracias a una decisión cautelarísima de la jueza, pero siguen teniendo esa amenaza. Manuel, el dueño de las instalaciones, defiende que su actividad contó con la autorización inicial del consistorio a través de una declaración responsable. Pese a que debería haber una inspección técnica para verificarlo, en ningún momento han tenido habido más que visitas policiales, en vez de comprobar cuál es su actividad.

UN CLUB SOCIAL, NO UNA GANADERÍA

"No tenemos ninguna ganadería, no ha nacido un caballo aquí en 8 años ni ha nacido ninguna vaca", asegura a COPE Coruña. Reitera que hacen "rutas a caballo" y que son un club con fines sociales. El expediente abierto desde hace años no se llegó a cerrar en ningún momento, por lo que ni siquiera les dan la opción de defenderse ante los tribunales.

Os Parrulos tiene 70 socios y muchos de sus usuarios son niños y niñas con autismo u otros problemas. Los caballos les cambian la vida. Esther, la madre de una de las niñas que va allí, relata que la menor, que sufría por estar lejos de su padre, encontró en el club "un refugio" al hacerse cargo del cuidado de los caballos. "¿Por qué no hay una solución. ¡esto es una hípica!", exclama.