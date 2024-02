Cierra Discovery Music, la tienda de discos más antigua de A Coruña: “no hay cultura de Club”

Escuchar música hoy en día es muy diferente a hace unas décadas. Lo más habitual es que la gente más joven escuche las novedades musicales en plataformas como Spotify o incluso Youtube, y han dejado a un lado los formatos físicos como el CD. Algo que ha pesado mucho en la historia musical de A Coruña, y que se ha llevado por delante establecimientos como Noni´s, Bambuco o Portobello. A esta lista se suma Discovery Music, la que era la tienda de discos más antigua en funcionamiento en la ciudad gallega.

Con la espinita clavada de no poder ser artista, Eladio Lozano empezó a llevar la música por aquí y allá. En los años 80, empezó a distribuir discos en pubs y discotecas de su León natal, donde abrió su primera tienda. En los años 90 trajo su negocio a A Coruña, primero en la Calle Huertas y después, hace 28 años, en la calle Arco. Llevaba en funcionamiento en esa ubicación hasta su cierre definitivo a finales de noviembre.

Pandemia y cambio generacional

Las pérdidas después de la pandemia hicieron inviable el negocio. “Se acabó un ciclo. Podía haber seguido pero no hay perspectivas”, declara Eladio. “Yo lo hice para que la gente disfrutara de lo que les podía ofrecer y tuve muchos años de poder disfrutar pero ahora no es así”. Ahora, “llevamos unos años en que no se disfruta, en que llegas amargado a casa. Eso me ha costado hasta salud”.

Cree que el principal motivo del cierre es el cambio generacional. “La gente que eran clientes se han ido y las generaciones que vienen no están en la onda”, cree, sino que “están en la onda de escuchar la música por Bluetooth... no tienen la cultura de Club, de ir a una tienda, mirar... antes cuando querías comprar un disco tenías que ir a una tienda, mirarlo, consultar revistar especializadas, escuchar programas de radio exclusivos...”.

Contactos internacionales

No los tiene contados, pero calcula que tiene en las tienda unos 35.000 discos, sumados a los 40.000 de su colección personal. Todos de primera mano. Eladio se define como un hombre "a la vanguardia" y siempre intentó tener en su tienda piezas diferentes y difíciles de conseguir. Para hacerse con estos vinilos, echa mano de su experiencia. “Los años te van enseñando, vas contactando por aquí, por allá, conociendo distribuidores e importadores. Últimamente me servían de varios países. Hay discos que salen localmente, con 200 copias, y para conseguir eso hay que tener buenos contactos”.

Eso, sin embargo, lo que también le generó la incomprensión por parte de la clientela joven, algo que ve “retrógado”. “Si quieres un disco, lo compras. Si no, no lo compras. Te marchas para tu casa o vas a otra tienda. Lo compras por Internet o donde más barato quieras comprarlo”. Defiende, ante todo, el criterio musical: “si no tienes clientes que tengan inquietud y tienes que vender los discos que venden en los demás sitios, no puedes venderlos porque no puedes competir en precios. Y tampoco hay tanta gente como la gente piensa. Que hay un boom de qué. ¿De qué? ¿de qué hay un boom? Eso es todo pachanga”.

Por todas estas razones, ahora Eladio se irá “con la música a otra parte”. Literalmente. Porque a sus 68 años ya tiene edad de jubilarse, pero no renuncia a seguir con su pasión y está llevando los discos que tenía a la venta a un almacén. La intención es seguir el negocio por Internet. En ese medio “lo llevas a tu manera, no tienes que ver una cara que te dice que por qué le cobras 50 euros por un disco ni discutir con nadie”, situaciones que, por sus comentarios, han sido bastante habituales. “Lo que nosotros aquí que no vendemos, yo por internet lo vendo muy bien”, concluye.



El caso inverso: de vender discos por Internet a abrir una tienda en pleno centro

La otra cara de la moneda está a menos de 500 metros, en La Galleta Music Shop, una tienda de discos que abrió hace tres años en la Estrecha de San Andrés. En este caso, el proceso fue a la inversa: el negocio online se trasladó a un local físico ante la demanda de la clientela. Y, curiosamente, sí conectaron con la gente joven que descubrió el coleccionismo musical”

“Creo que la gente joven se está dando cuenta también del tema de lo que significa la propiedad de un disco”, que ha aprendido a “tenerlo en formato físico, disfrutarlo, ver su carpeta, sus créditos...”. Es la opinión de uno de los socios del negocio, Javier Fernández. “el tener la música en un móvil o a través de una plataforma no es propiedad musical, es simplemente escucharla”.

La Galleta Music Shop





Javier es optimista respecto del relevo generacional musical. Habla de adolescentes “que vienen con sus padres pidiéndote discos de Nirvana, Bruce Springsteen, Dire Straits... han heredado la de sus padres, parte de discos que ya tenían y la van complementando”. Por la tienda pasan “niños de 15 años, 14, hasta 13 con un gusto musical que alucinas”, fruto de que “sus padres escuchaban música en casa, simplemente, la fueron escuchando y se han aficionado”

Vinilos... y también CDs

El rey del resurgimiento musical físico es el vinilo, aunque, curiosamente, también viene de la mano con el CD. “Se vende mucho el formato vinilo, lo que pasa es que ha tenido un encarecimiento de un 30-40% en los últimos tres años”. De este modo, “está volviendo a resurgir el CD, que lo daban por muerto”. ¿Por qué? Muy simple: “por el precio de un vinilo, compras tres CDs de ese mismo título. Entonces, la gente joven empieza su colección con lo que económicamente puede, que en este caso es el CD”.



Tienen entre unas 50 y 60.000 unidades de discos usados, nuevos o reediciones. Siguen teniendo mucha demanda los clásicos como

The Smiths, Oasis, Beatles, Rolling Stones o Iron Maiden, pero arrasan también los vinilos de nuevos artistas.

Un ejemplo sucedió con el fenómeno Taylor Swift: “tienes niñas de 10 y 11 años que compran vinilos de Taylor Swift” que estaban “agotados totalmente”. Javier fue “precavido”, compró en octubre “bastante” y los agotó en las navidades. Lo mismo pasó con un grupo español, Viva Suecia. “Las navidades, continuamente, la gente preguntando por el vinilo de Viva Suecia, Viva Suecia... yo tenía aquí tres o cuatro cópias y se vendieron, pero si hubiese tenido 50 o 60 más, las hubiese vendido”.

Además de vender, en La Galleta Music Shop también compran discos. Colecciones que han dejado de usarse, que hasta pueden visitar a domicilio. Incluso Casettes, que se venden menos, pero se venden. Actualmente tienen 7000 cintas precintadas en su almacén, pendientes de clasificar