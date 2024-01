Caos en la estación de trenes de A Coruña por una avería eléctrica

Trenes parados, pantallas que se funden a negro, puertas automáticas que no abren y colas de viajeros a la espera de su justificante. El tiempo pasaba y la luz iba y venía en la estación de tren de A Coruña. Este fue el panorama durante buena parte de este jueves en San Cristóbal por una avería eléctrica en la estación que dejó sin circulación ferroviaria al tramo entre A Coruña y Santiago.





El fallo afectó al sistema de señalización. Cientos de personas se vieron afectadas por esta avería, que comenzó en torno a las 7:30 de la mañana. Los más afortunados han conseguido llegar tarde al trabajo o a sus estudios, con esperas de más de dos horas en la estación o dentro del propio tren.

Historias de personas afectadas

Fue día mucho cabreo para personas como Nicolás. Tenía un examen de historia en Santiago. Su tren no salió y en la espera coincidió con su profesor “pero se fue, digo yo que se iría en coche”. Iba a coger el tren de las nueve, el mismo que Iván y Lara que, curiosamente, trabajan en la construcción de la estación intermodal de Santiago. “Nos han dicho que es un problema con la catenaria pero no saben decir si se va a arreglar o no... ahora va a llegar el bus en teoría pero no sabemos a qué hora, estamos en el limbo.

Vídeo Nicolás, afectado por la cancelación de su tren a Santiago









Y mientras, dos trenes estuvieron horas parados en el andén, con todo el pasaje a bordo. La mayoría se bajó en busca de alternativas. “ A las ocho tenía que salir el tren y no salió”, dijo Alberto más de una hora después, antes de salir de la estación en busca de un bus. Sandra también se cansó de esperar y bajó cuando vio imposible la salida. Trabaja como profesora en un colegio Santiago y renunció a llegar porque trasladaron que “no ponen autobús alternativo” ni medios para llegar por su cuenta. Junto a ella, decenas de personas hicieron cola para conseguir justificantes en los que sostener su ausencia laboral.





Poco antes de las 10 comenzaron a llegar viajeros que se quedaron a medio camino. A un tren la avería lo pilló en Uxes, lo que atrapó a decenas de personas como Isabel. “Nos pusieron buses, están poniendo buses sistemáticamente para recoger a todos”, declaró antes de ir, casi corriendo, a su puesto de trabajo.









Restablecimiento... muy poco a poco

No fue hasta las 11 cuando empezó a restablecerse parcialmente la circulación de trenes pero a los servicios suspendidos se suman retrasos acumulados el resto de la jornada. RENFE asegura que intenta ofrecer medios alternativos aunque admitió la dificultad de poder reubicar al alto volumen de viajeros afectados. La avería coincidió con el horario de máxima actividad del transporte escolar y no había buses disponibles. De hecho, a los viajeros con billete se les pidió por correo que buscasen otras vías de llegar a su destino.

Sobre la causa de la incidencia, hay discrepancias. ADIF culpó a la red de distribución de Naturgy pero la eléctrica niega rotundamente que fuese su problema. Apuntan a un fallo en la propia infraestructura ferroviaria.