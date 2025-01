La cantante Estíbaliz, de El Consorcio, hace esta petición al público coruñés: "Que vayan..."

Seguro que alguna de sus canciones marcaron algún momento de tu vida porque, en más de cincuenta años de trayectoria musical, primero como Mocedades y después como El Consorcio, pasan muchas cosas. La gira "De Mocedades a El Consorcio" recala este domingo, 12 de enero, en el teatro Colón de A Coruña. Un concierto que no deja de ser un recorrido por la vida, "la vida de los que hacemos las canciones y la vida de los que las escuchan", destaca una de las integrantes de la formación, Estíbaliz Uranga.

Cree Estíbaliz que si las canciones de Mocedades, ahora El Consorcio, han perdurado en el tiempo es porque el público las ha tenido "en el corazón" y, por eso, asegura, "seguimos cantando esas maravillas de canciones". Así, difícil, que el público que acude a los conciertos de El Consorcio no las coree. "Yo creo que el 90% de todo el mundo las canta, porque las ha cantado muchos años, metidos en un coche, con sus papás y con el casette puesto a todo trapo", destaca Estíbaliz.

Reconoce, además, que no puede quedarse con una canción de todo su repertorio, "es imposible" porque "son muy buenas canciones y con una sola no se puede quedar".

concierto

Durante el concierto que ofrecerán este domingo, 12 de enero en el teatro Colón de A Coruña cantarán todas las canciones que "todo el mundo quiere escuchar porque la gente lo que quiere es escuchar lo que recuerda, lo que reconoce, lo que nos hizo sentir bien y eso es lo que vamos a hacer". Este concierto en A Coruña será el segundo de una extensísima gira que les llevará incluso a cruzar el charco.

Señala que el público va a pasar "un rato agradable, todos juntos, porque el concierto lo hacemos entre todos. No es algo que estemos solamente encima del escenario". Y destaca "para mí es magia, que no esperaba que después de tantos años y a mi edad, pudiéramos disfrutar tanto del público y el público de nosotros ".

Y pide al público que vaya a asistir al concierto de este domingo que "vayan ensayando ya en sus casitas, que canturreen nuestras canciones porque espero que este domingo nos lo pasemos muy bien, recordando toda esa música que nos transmite unos sentimientos hacia nuestros seres queridos. Yo creo que eso merece la pena vivirlo".

ERES TÚ

La canción "Eres tú" escrita por el compositor Juan Carlos Calderón y publicada en marzo de 1973 fue uno de los grandes éxitos de Mocedades. Tanto que llevó al grupo a quedar segundos en el Festival de Eurovisión de ese año. En aquel momento, Estíbaliz había abandonado la formación para formar un dúo con su marido "Sergio y Estíbaliz" que también participaron en el Festival de Eurovisión en 1975 quedando en el décimo puesto con la canción "Tú volverás".

"Yo me alegré muchísimo por ellos", asegura Estíbaliz, "porque a partir del Eres Tú fue una carrera muy rica, muy importante". No se arrepiente de haber abandonado en aquel momento la formación porque "nosotros teníamos también una carrera propia, magnífica. Y bueno, yo con Sergio, hemos hecho siempre muy buenas migas y ya está. Para nada envidia, me alegro muchísimo que tuvieran tanto éxito", subraya.

el secreto de una trayectoria tan larga

La cantante bilbaína considera que no hay un secreto para mantenerse tanto tiempo en el mundo de la música, con una trayectoria brillante. Cree que la "gente nos ha guardado un lugar en el corazón porque estas canciones cuentan la historia de muchas personas y sus sentimientos. Las canciones que nosotros hemos hecho a nivel musical y a nivel local y a todos los niveles son palabras mayores". "Yo tengo mis dudas de que la música que en este momento se hace, mucha de esa música, dudo que perdure en el tiempo", augura.

JUBILACIÓN

La palabra "jubilación" no entra, por el momento, en el vocabulario de Estíbaliz. Reconoce que ya tiene una edad pero mientras "el público diga sí a los conciertos y mientras la voz me lo permita" continuará. Porque, claro, por mucho que uno esté a gusto en el escenario, indica, si las facultades se merman, "lógicamente te tienes que ir a tu casa". En este momento, apunta, "no se da la circunstancia de que la voz me falle y la verdad es que, para mí, es un premio".

EL NOMBRE DE EL CONSORCIO

En su día, Estíbaliz aseguró que no le gustaba el nombre de El Consorcio. Es más, lo calificó de "feo de narices". Pasado el tiempo no se ha reconciliado con él y sigue pensando que es "un nombre raro, muy raro". Sin embargo, explica, que cuando la reconocen por la calle la asocian a Mocedades y no a El Consorcio.

El concierto de la gira "De Mocedades a El Consorcio" tendrá lugar este domingo, 12 de enero, a las siete y media de la tarde. Las entradas están a la venta en ataquilla.com y en la propia taquilla del teatro Colón.