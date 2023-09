Brutal agresión al propietario de un bar en A Coruña “me hizo una llave y me metió para dentro”

En el barrio de O Ventorrillo de A Coruña están horrorizados por lo que le pasó a Manolo, el propietario de una cafetería muy popular en el barrio. Un joven le propinó una brutal paliza en el local y le robó algo más de 500 euros.

Sucedió en el bar San Telmo de la calle Alcalde Salorio Suárez, el lunes por la noche. El agredido es Manolo, un hombre de 65 años. Estaba recogiendo el local cuando. Eran las 23h de la noche cuando vio merodear por la zona a un chico que ya conocía: lo había echado del local el sábado porque se había negado a pagar una consumición. Esta vez actuó con una compinche: “pasó una chica, se detuvo y me pidió un vaso de agua. Cuando iba a salir, apareció él, me hizo una llave y me metió para dentro”.

TODO POR 550 EUROS

El joven le robó un fajo de billetes que tenía en el bolsillo, 550 euros de la recaudación de tragaperras y efectivo que tenía y para ello se ensañó con Manolo. “Creo que no hacía falta tanta cosa para llevarse el dinero”.

El hostelero tardó unos cuatro minutos en poder incorporarse y salir a pedir auxilio a los vecinos. Después, fue a la policía a presentar una denuncia y al hospital, porque sus heridas no son una broma. Ya está en casa, con tres esguinces en un tobillo, una rodilla y otro cervical. Lleva un collarín por las lesiones que le provocó la llave del joven. Un chaval que todavía no ha sido detenido, aunque es fácilmente identificable.

“Tiene una cresta de color y muchísimos tatuajes por los brazos y por la cara, además de muchos piercings”, apunta. Al chico, según lo han contado, siguen viéndolo por la calle Monasterio de Moraime.

LA AGRESIÓN LE SALE A PAGAR

Pese al miedo que pueda suponer volver a detrás de la barra, Manolo reconoce que no le queda más remedio que abrir cuanto antes. Como autónomo, la agresión le sale a pagar: “los tres primeros días no cobras y al final de mes son 20 euros diarios que te pagan... te quedan 300 euros para todos tus gastos, te cuesta 2000 euros tener el bar cerrado todo el mes.

Manolo es muy querido en el barrio, y eso es algo que ha quedado demostrado con este episodio. Su teléfono no para de sonar, entre whatsapps y llamadas. “Todos los clientes te aprecian y yo también a ellos”, reconoce.

Desde la asociación vecinal de O Ventorrillo llaman a la calma. Lo consideran un hecho puntual en un barrio tranquilo aunque reclamarán un mayor refuerzo policial en la junta local de seguridad