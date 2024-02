La borrasca Karlotta deja vientos de 114 kilómetros por hora en A Coruña

Sigue el temporal en A Coruña marcado especialmente por el viento fuerte. Las rachas han alcanzado los 114 kilómetros por hora en el dique de abrigo esta mañana. Más de 150 en Vimianzo, en la Costa da Morte.

La borrasca Karlotta arrasa con lo que encuentra. Hay contenedores, ramas y vallas caídas en muchos puntos de la ciudad gallega Los bomberos están desplegados esya mañana en Lonzas, Ronda de Outeiro o la avenida de Hércules para sanear tejados Y en Juana de Vega. Desde la Plaza de Mina está cortado el tráfico por esta incidencia.

En un comercio de San Andrés una racha de viento reventó una puerta y en Juan Flórez está acordonada la acera en el número 100 por el desprendimiento de materiales de obra desde un piso doce.

Además, el viento está dejando inoperativo Alvedro. Hasta ahora solo pudo aterrizar un vuelo, el de Barcelona. Dos vuelos procedentes de Madrid tuvieron que volver a la capital española. Uno de ellos, de Iberia, intentó aterrizar en Santiago sin éxito.

Parques y jardines permanecen cerrados. También la Casa de las Ciencias y la Torre de Hércules. Las actividades deportivas al aire libre en instalaciones municipales se han suspendido.

