Betanzos (A Coruña) se recupera de las inundaciones en el entorno del Río Mandeo

El Ayuntamiento de Betanzos(A Coruña) comienza a recuperar la normalidad tras las inundaciones que se registraron en las últimas horas. Afectaron a todo el entorno del paseo pegado al río Mandeo, en zonas como A Ribeira, Paseo da Tolerancia, el puerto o Fonte de Unta. El agua llegó a subir hasta unos 40 centímetros en algunas partes y anegó bajos de viviendas y locales todo el fin de semana, hasta la madrugada del martes.

Inundaciones y agua salada

Uno de los afectados es Roberto. Tiene un gimnasio en el Paseo Ramón Beade. Una carretera separa el local del río pero eso no impidió que se llenase de agua. “El suelo se levantó por completo, las máquinas cogieron agua hasta calculo que 15/20 centímetros, y el problema es que no tienes solo el agua del río, que es dulce, sino que tienes el agua que sube del mar, que es agua salada”, relata a COPE Coruña. La afección se multiplica porque “metal, pinturas, aislamientos, paredes y demás ya te puedes imaginar con agua salada”.

No es la primera vez que le ocurre. El pasado octubre el agua inundó también el local. Ahora, todavía no ha podido hacer una valoración del coste de daños. Si en el anterior suceso subieron a 80.000 euros, calcula unos 70.000 esta vez . Demanda mayor planificación y responsabilidades por parte de las administraciones: “Al final es fregar sobre mojado, nadie se hace responsable y manda la pelota al tejado de enfrente”. Lamenta que no haya un control ni previsión del vaciado de presas teniendo en cuenta el calendairo de mareas.

Previsión para evitar estragos

Jesús tiene alquilado un almacén para su empresa de canalones en ese paseo, y ha perdido la cuenta de las veces que se le ha inundado la nave. Pese a estar elevado, no ha impedido que el agua entrase en el galpón. “Ya estoy aburrido”, asegura. Como previsión, “muchas cosas las tenía en lo alto, sobre todo las eléctricas” .

A su lado, una tienda de productos agrícolas ya ha aprendido de la experiencia y ha puesto en marcha un sistema para que el agua no estropee el material. Tienen los sacos subidos a palés y un mecanismo de evacuación. “No nos afectó demasiado porque ya aprendimos y tenemos todo elevado, el problema es todo el tiempo que pierdo limpiando”, afirma Jose.

Locales de hostelería

Muchos locales libraron de milagro. En A Artesa da Moza Crecha, cerca del puente viejo, les salvó tener unas escaleras de acceso y “tuvimos suerte que fue de madrugada, porque no nos entra agua dentro”. En otra ocasión, la inundación vino con la clientela en plena comida.

En el bar O Jaiteiro, situado en el Malecón, Miguel cuenta que el agua “cubrió las aceras y afecta a algunos grupos de viviendas”. Desde que pusieron las bombas de achique, el agua “no entra dentro del local” pero afecta porque “la gente no puede llegar, se inunda todo”.

Bombas de achique y apertura de presas

La puesta en marcha de bombas de achique minimizó los problemas respecto a otros años. Lo reconoce la alcaldesa, María Faraldo: “Algo parecido a lo que ocurrió los pasados días antes de que las bombas estuviesen colocadas hubiera causado daños enormes, muchísimo mayores”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Las mareas vivas coincidieron con una pleamar de más de cuarto metros y el río con gran caudal, debido a las lluvias de la semana pasada. La regidora habla de una tormenta perfecta a lo que contribuyó la apertura de compuertas de presas sin previo aviso. “Lo que me gustaría es que cuando se abran esas compuertas al menos nos avisaran, porque el agua no se puede parar pero al menos podríamos avisar a los vecinos y locales de las zonas de más afectación”, demanda la alcaldesa.

En varias zonas del paseo la iluminación estuvo cuatro días sin funcionar. La incidencia estuvo relacionada con el temporal de la semana pasada y ya esta solucionada, según Faraldo´.