Aumentan los casos de COVID en A Coruña: la venta de test de antígenos llega a quintuplicarse

Cada vez es más habitual que este verano, vuelva una frase que parecía desterrada a los grupos de amigos y familiares que : “tengo COVID”. La percepción de que vuelve a haber un repunte del virus no es solo una sensación. En Galicia, el ámbito sanitario constata un aumento de casos de COVID en las últimas semanas.

EL ‘BOOM’ EN LA VENTA DE ANTÍGENOS

En julio se triplicó la venta de test de antígenos en las farmacias gallegas. Se dispensaron más de 29.000, y en agosto la tendencia sigue siendo al alza y aumentó exponencialmente, hasta quintuplicarse.

“Sí que hemos notado con respecto a un mes anterior un incremento entre el 400 y 500%”, comenta un farmacéutico del centro de A Coruña. Otro profesional de la provincia, Javier de Diego, apunta que “en julio se duplicó el número de unidades vendidas y en agosto, se triplicó respecto a julio”.

Audio Crónica de Dani Fernández sobre el aumento de test de antígenos en farmacias de A Coruña





SÍNTOMAS LEVES

Hay gente que acude a la farmacia a por un test de antígenos por simple precaución, aunque la mayoría es porque tienen algún síntoma de infección. Los más habituales son los dolores de garganta y cabeza, aunque también malestar o “algo de congestión nasal”.”En general lo que más comentan son dolores de garganta y a veces como si tuvieran un resfriado”, precisa una boticaria.

Desde otra farmacia refieren que “en muchos casos los clientes son asintomáticos y en algunos casos síntomas similares a lo que puede ser una gripe ordinaria”. Lo curioso es que, mientras la venta de test de antígenos se ha triplicado mientras que la demanda de mascarillas es mínima.



A UMENTO LENTO Y PROGRESIVO

Más vida social y contacto físico en el primer verano totalmente libre de mascarillas favorecen los contagios. En el Complejo Hospitalario de A Coruña (CHUAC) notan un aumento “lento y progresivo” de pacientes que ingresan con COVID, según el subdirector de hospitalización, Álvaro Mena. La infección puede complicar las otras patologías que los llevan al hospital pero, en todo caso, no tiene nada que ver con la situación de 2020 y no es la causa principal del ingreso.

Si no se es población de riesgo, no debería haber motivos para preocuparse. Mena apunta dentro de los colectivos delicados a personas con “inmunidad muy deteriorada” o “ con inmunosupresión por determinados fármacos”, además de casos “muy infrecuentes” de gente que no esté ni vacunada ni se haya expuesto nunca a la enfermedad.

Audio Álvaro Mena, subdirector de Hospitalización del CHUAC, sobre el aumento de casos de COVID





USO DE MASCARILLA SI HAY SÍNTOMAS

La recomendación, en todo caso, es adquirir la costumbre de usar mascarilla cuando se tiene algún resfriado o síntoma de infección respiratoria, para proteger a los demás. “Tenemos que quedarnos con la filosofía que ante cualquier síntoma respiratorio tengamos el cuidado de llevar mascarilla, sobre todo en sitios cerrados y si vamos a tener contacto con familiares, especialmente vulnerables”, aconseja Mena.

Mena recuerda que, si alguien no ha recibido la última dosis de refuerzo, la cuarta, puede pedirla en el SERGAS de forma voluntaria, aunque no sea población diana. Lo aconseja porque se ha demostrado que “la inmunidad no es permanente, no dura durante mucho tiempo. Probablemente se abra un nuevo proceso de vacunación de refuerzo contra el COVID, paralelo a la campaña de la gripe, a partir de otoño.