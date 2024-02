Amigos de Yoel Quispe piden que se sienten en el banquillo todos los implicados

Una veintena de personas, entre amigos y allegados de Yoel Quispe, se ha concentrado este viernes frente a los juzgados de A Coruña. Han querido reclamar 'justicia' respecto al apuñalamiento mortal del joven de 22 años en Nochebuena y que se amplíe la investigación a otras personas.

"No es un homicidio, es un asesinato", ha asegurado uno de los participantes, Brais Caneda, en declaraciones a Europa Press. Atribuye la protesta a las actuaciones judiciales tras la detención de tres jóvenes coruñeses, de entre 18 y 21 años.



En el caso de uno, se decretó prisión como presunto autor de un delito de homicidio mientras que en el de los otros dos se acordó libertad con obligación de comparecencias judiciales. En los juzgados, también ha estado la madre de Yoel, Yovana, que ha expuesto, a su vez, que en esta jornada estaban citados "los detenidos".



"Queremos que vengan todos, son más", ha señalado Brais Caneda en relación a las citadas actuaciones judiciales. Son tres personas las detenidas y puestas a disposición judicial hasta el momento. El entorno de Yoel Quispe, español de origen peruano, sostiene que debe ampliarse la imputación a otras personas que participaron en los hechos que desencadenaron la muerte.



"Habrá más movilizaciones hasta que estén los diez investigados", ha aseverado también durante una protesta en la que se han escuchado gritos de 'asesinos' y proclamas pidiendo la pena máxima y que "el crimen de Yoel no quede impune". "No nos callaremos hasta que veamos que todos los que lo hicieron lo pagan", ha apostillado.