El alcalde de Oleiros pide que se prohíba a los mariscadores cortar el puente de A Pasaxe

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, pide que se prohíba a los mariscadores cortar el tráfico en el puente de A Pasaxe. En COPE Coruña, Ángel García Seoane, ha apelado a la subdelegación del Gobierno para que deje de autorizar estas marchas y trabaje en la tramitación de las ayudas que reclama el colectivo.

Ya está cortado el Puente de A Pasaxe. Los mariscadores ocupan el carril derecho de entrada. Hay retenciones en la AC-12 y Santa Cristina pic.twitter.com/pDVOHmqc4S — COPE Coruña (@copecoruna) May 3, 2024

Así, ha citado "los problemas de tráfico que provocan a cientos de conductores que a diario se deslazan a sus trabajos y tienen que justificarse ante sus jefes por llegar tarde". Incide en que origina graves prejuicios "en tiempo y económicamente" a "cantidad de personas". "Los automovilistas también tienen derechos", espetó.

Nueva movilización este mediodía

Este martes a mediodía, el colectivo de mariscadores se volverá a manifestar para pedir compensaciones por el cese de actividad. Cortarán un carril en el puente de A Pasaxe desde las 12h, en dirección salida, de A Coruña y Oleiros, en una protesta que en las últimas convocatorias se prolongó durante dos horas.

Siguen reclamando que se mantengan las ayudas al colectivo mientras el estuario no se vuelve productivo, algo que no pasará al menos en año y medio. Será entonces cuando el marisco sembrado tras la limpieza del estuario alcance la talla mínima legal para la extracción. Por el momento, no ha habido acuerdo entre la Xunta y la Subdelegación del Gobierno sobre quién debe asumir esas ayudas, y ante la falta de ingresos, han intensificado sus movilizaciones.