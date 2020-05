Alberto, el bebé que nació en el descansillo de una escalera en plena crisis del coronavirus

Alberto y Mara nunca van a olvidar la madrugada del 8 al 9 de mayo. Fue cuando nació su segundo hijo, el pequeño Alberto. 3 kilos 800 y 54 centímetros de criatura que vieron su primera luz en su casa de Carnoedo, en Sada (A Coruña).

Era medianoche. Mara, ya había salido de cuentas, pero no había tenido ninguna contracción hasta el momento. Fue al baño y, sin previo aviso, notó cómo la vida se estaba abriendo paso. Comienza a gritar. Su marido empezó a prepararlo todo para ir al hospital, metió a su otra hija en el coche, avisó a su madre, pero se dio cuenta de que no el bebé corría más que él.

“Cuando volví a subir, me encontré a mi mujer en el medio del descansillo de la escalera”, cuenta a COPE Coruña el progenitor, Alberto Pérez. Le insistió en que debían irse en el hospital, pero ella era incapaz. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el bebé estaba ya saliendo. “Ya sabía que no había vuelta atrás, y me alegro, porque en el coche hubiera sido bastante peor”, declara.

Así, a Alberto le tocó hacer de matrona improvisada de su hijo. Vio como salía la cabeza y un brazo, y al principio pensó lo peor: “me fijé en que no movía los labios y no movía nada”. Animó a su mujer a empujar más fuerte y, en ese último esfuerzo, el bebé salió: “Le di la vuelta, le di unos manotazos en la espalda, sacó un líquido por la boca y ya empezó a llorar”, cuenta, aliviado.

Alberto colocó al recién nacido en el pecho de su mujer, y los envolvió en una sábana. La policía local y el personal médico llegaron después y cortaron el cordón umbilical. Él les está muy agradecido, porque “estaban unidos y no se podían sacar de ahí”. Después, ya los trasladaron al Hospital Materno Infantil de A Coruña en ambulancia.

Alberto y su madre Nara, en el Materno Infantil de A Coruña

A Alberto todavía le dura, días después, el susto. “Qué panorama”, reconoce, al describir cómo veía “corría la sangre y el líquido por toda la escalera abajo” y temía en todo momento de que les pudiese pasar algo a su mujer y a su hijo. Pero la madre y el bebé están bien, en el Materno. Con mascarilla y visitas restringidas, debido a los protocolos del COVID-19. Alberto padre dice que se acabará de creer todo cuando se vean ya en casa, y a la vez expresa un deseo: sellará una primitiva en cuanto pueda, porque está “de suerte”.