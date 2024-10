Agenda A Coruña fin de semana 18-20 de octubre de 2024

La Fundación Barrié celebra este viernes a las ocho la charla inaugural de la exposición Nick Knight, Roses from my garden, una muestra que revela la faceta más desconocida del célebre artista británico a través de un recorrido fotográfico por las rosas de su jardín privado.

El Ciclo de Outono del Teatro Rosalía trae el viernes y el sábado y mañana a las ocho y media la obra En mitad de tanto fuego, de Alberto Conejero.

El Teatro Colón acoge a las ocho y media el nuevo espectáculo de Pedro Ruiz, Mi vida es una anécdota, con anécdotas divertidas e insospechadas entre canciones propias, parodias y poemas.

Sigue el Soundhood en nuestros barrios de la mano de Son Estrella Galicia. A las seis y media, en el Vazva Coffee, Showcase de Caste. A las siete y media, en el Bar Barbería, Showcase de Sanny. A las ocho, en Don Giorgio, Cléa Vicent, a las nueve, en el Restaurante Pracer, Dj Set Xabi Blanco. A las nueve, en el Garufa Club, Cosmos Midnight y Fabiana Palladino. Y a las once, la banda madrileña Camellos en la Mardi Gras. En esta misma sala, en la Mardi Gras mañana a la una, actuación del dúo ourensano Blues do País.

También en la Sala Garufa el sábado a las nueve y media, Mafalda Cardenal.

La soprano Rocío Faus ofrece un concierto con entrada libre hasta completar aforo en el Fórum Metropolitano a las siete de la tarde del viernes. Se enmarca en el ciclo de lírica inclusiva programado por la Asociación de Amigos de la Ópera. Roció Faus estará acompañada al piano por Gabriel López.

El Centro Sociocultural Ágora acoge de seis a ocho y media el seminario Soa non podes, coa veciñanza sí: historias de barrios que coidan. La entrada es gratuita.

La Asociación Alexandre Bóveda acoge a las siete la presentación del Manual básico para afrontar violencias machistas, publicado polo Consello da Cultura Galega.

Afundación celebra el sábado, de diez y media a una, una jornada formativa para personas que quieran participar como voluntarias en su programa 'Pedalear y conversar', dinamizado desde el área de Mayores de la entidad.

El Sporting Club Casino acoge, a las siete y media, la presentación del libro El faro de la sirena, de Lucía Lago.

A Coruña se convierte en el epicentro del ecofeminismo con las jornadas 'As mulleres gardiás da ría e do mar', organizadas por ADEGA. Mañana a las once habrá una mesa redonda en la Asociación Alexandre Bóveda y el domingo una ruta por la ría del Burgo.

deporte e inclusión

La carrera Enki ha batido un nuevo récord en su undécima edición. Con 15.000 dorsales vendidos, el evento se celebrará mañana en nuestra ciudad, con un recorrido de entre 2 y 2,5 kilómetros. El inicio será en el Obelisco.

Medio centenar de deportistas de primer nivel participan este fin de semana en el Campeonato de España de Surf Open en el entorno de la playa del Matadero.

Actos en la comarca

A las ocho y media, en el Auditorio del Centro Cívico de Arteixo Manuel Murguía, nuevo espectáculo de Fran Sieira Compañía de Danza.

A las ocho en Betanzos, en la Sala Azul del edificio Arquivo, se presnta el libro Liberdade para o galego.

Sigue el Festival Internacional de Galicreques en Culleredo. Hoy a las siete y media, en el Auditorio de Servicios Múltiples de O Burgo, se representará la obra Diente de leche.

Vuelve el ciclo de Teatro de Outono de Cambre. El domingo a las seis, en el Centro Sociocultural O Graxal, se representará Cambio e conto, de Raquel Queizás. La obra está dirigida a niños y niñas de entre uno y cuatro años.

El Concello de Miño celebra mañana una jornada micológica con una ruta guiada para identificar y recolectar setas.