Agenda de A Coruña miércoles y jueves, 24 y 25 de diciembre de 2025

En este día de Nochebuena, el Mercado de Nadal de la Plaza de María Pita abre por la tarde en horario de cinco a diez de la noche. El Belén Municipal solo ha estado hoy disponible en horario matinal y mañana, día de Navidad, podrá visitarse por la tarde.

El Concurso de Tapas Picadillo continúa en A Coruña hasta el 28 de diciembre. Se trata del certamen gastronómico más antiguo de Galicia y cuenta con 22 establecimientos participantes. Puede consultarse toda la información en la web tapaspicadillo.es.

El Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra ofrece su tradicional Belén Navideño en el Acuartelamiento Atocha. Es totalmente artesanal y está compuesto por más de 300 piezas. Su originalidad reside en que está confeccionado, en su totalidad, con materiales de reciclado. La visita es gratuita.

Hasta el 1 de mayo de 2026 se puede visitar en la Fundación Marta Ortega Pérez en el Muelle de Batería la exposición Wonderland, de Annie Leibovitz, aclamada fotógrafa y retratista. Es posible reservar una visita guiada a través de la web themopfoundation.org.

También pueden aprovecharse estos días para conocer en la Casa Museo Casares Quiroga la muestra "María Casares. Pedro Soler. Collioure, 1989". La muestra gira en torno al recital en el que María Casares y el guitarrista flamenco Pedro Soler homenajearon la obra de Antonio Machado. Estará abierta al público hasta el 10 de enero.

Y para hacer planes ya para el 26 de diciembre, el viernes en el Forum Metropolitano a las seis, dentro del ciclo Monicreques 2025, habrá "O Rato Pérez", con entradas a 6,80 euros en ataquilla.com.

También el viernes estarán Los Secretos en el Palacio de la Ópera, con entradas a 29,70 en ataquilla. Y el mismo día Carlos Núñez llegará al Teatro Colón, con doble pase, a las siete y media y a las diez y entradas a 19,60.

La novena edición del Festival Internacional de Ilusionismo de Galicia, conocido como Galicia Magic Fest, se celebrará los días 27 y 28 de diciembre en el Teatro Colón. Las últimas entradas para este evento están a la venta a través del despacho de billetes en la Plaza de Ourense y en ataquilla.com.

La Film Symphony Orchestra, la más peliculera del país, llegará al Palacio de la Ópera con Toon Story el domingo 11 de enero a las seis y media. Es la oportunidad de revivir la magia de Aladdín, Pocahontas, el Rey León y Toy Story, entre otros, con una puesta en escena espectacular con setenta artistas. Las entradas tienen un coste de 39 euros en ataquilla.com.

La Fundación Barrié convoca 16 becas para estudios de Máster, doctorado y posdoctorado en el extranjero. Las bases completas y el formulario de solicitud está disponible en la web www.fundacionbarrie.org.

Están a la venta las entradas para el concierto que Raphael ofrecerá el 21 de noviembre de 2026 en el Coliseum. Pueden adquirirse en ataquilla.com, en la taquilla de la plaza de Ourense y en raphaelnet.com. Los precios oscilan entre los 60 y los 90 euros.

El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología MUNCYT de A Coruña celebra estas fiestas con actividades especiales. Hasta el 4 de enero, el público que se acerque al Museo podrá disfrutar de talleres especiales, yincanas y visitas guiadas. Todos los días, a las once y cuarto de la mañana se realizan esos talleres infantiles.

Hasta el 3 de enero en el Liceo de Betanzos puede verse de seis a diez la tradicional exposición de bordado artesanal de la Fundación Hospitalarias Betanzos. Son los trabajos realizados a lo largo del año en los talleres ocupacionales del centro.

En Oleiros, el Centro Cultural A Fábrica, acoge hasta el 30 de diciembre la exposición de Encarna Castro López.