Agenda de A Coruña martes, 16 de septiembre de 2025

Este martes comienza la Semana Europea de Movilidad y el Ayuntamiento de A Coruña se suma un año más a esta campaña de concienciación. La ciudad acoge desde este martes muestras fotográficas y talleres participativos de educación viaria, medioambiental y también de carácter formativo. Habrá además concursos y regalos. El acto de inauguración se ha celebrado a la una en la plaza de Pontevedra, que es el centro neurálgico de los talleres y las exposiciones.

Este miércoles a las 10:40h, habrá un foro en el salón de actos del IES Eusebio da Guarda en el que el concello explicará la nueva ordenanza de movilidad sostenible. También habrá sorteos de regalos entre las personas usuarias del servicio de transporte urbano entre este martes y el día 22.

cINE Y MEDIO AMBIENTE

En la Filmoteca de Galicia, este martes a las seis se proyecta Los Venerables Todos, de Manuel Antín. Y, a las ocho y media, Rapa, de Alejandro Enríquez, con presentación y coloquio con el director. La entrada es gratuita.

La Fundación Luis Seoane acoge a partir de las cinco el encuentro 'Achegas xurídicas a cuestións ambientais'. La cita, con entrada libre, reúne a cuatro juristas como Consuelo Castro Rey, Alba Nogueira López, Luís Villares Naveira y Beltrán Puentes Cociña. Las intervenciones también podrán seguirse en directo desde la web academia.gal.

eXPOSICIONES

La ciudad ofrece también varias exposiciones. En el Museo de Bellas Artes puede disfrutarse hasta diciembre la exposición La Barca de Caronte. La travesía vital de Isaac Díaz Pardo.

En la Fundación Barrié están disponibles las muestras permanentes de Francisco Llorens, de colección de arte contemporáneo y la reconstrucción del coro del Maestro Mateo.

Hasta el 28 de septiembre, la Fundación Luis Seoane ofrece la exposición 'Luis Seoane. Identidade, memoria histórica e movementos sociais'.

La Casa Museo María Pita acoge hasta el 30 de octubre la muestra de Mercedes Touzón 'Do caixón ao aire'.

oTROS ACTOS

La Asociación Recreativa Cultural Acolá convoca la quinta edición del Premio Editorial de Fotografía Documental Galega, en colaboración con la Fundación MOP. Impulsa la creación de nuevos fotolibros en nuestra comunidad. El premio consiste en la publicación en formato libro del proyecto ganador. El objetivo es apoyar a fotógrafos que desarrollan proyectos vinculados a Galicia. El plazo de presentación de trabajos estará abierto hasta el 19 de octubre.

La Fundación ENKI ya tiene a la venta los dorsales para su prueba deportiva de obstáculos, que se celebrará el 18 de octubre en A Coruña. Los interesados pueden adquirirlo en la web de ENKI y también se pueden inscribir a través del departamento de deportes de El Corte Inglés. El coste es de seis euros para menores de diez años o personas con discapacidad, o de ocho euros, el coste general.