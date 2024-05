Agenda A Coruña hoy miércoles, 15 de mayo de 2024

El Teatro Colón se convierte hoy en el escenario de celebración de la gala das Letras Galegas, organizada por la Diputación. Una cita para homenajear a Luisa Villata, escritora a la que la Real Academia Galega dedica este 17 de mayo. Comenzará a las 19:30h y la entrada es libre y gratuita hasta completar aforo. La gala está conducida por las poetas Yolanda Castaño y Dores Tembrás, estará también la Orquesta Infantil de la Sinfónica de galicia en un espectáculo poético y musical que gira alrededor de A música reservada, el primer poemario publicado por Villalta.

El Sporting Club Casino de A coruña llevará a cabo a las 20h la presentación del libro Día Das letras galegas, 1963-2024, escritores homenaxeados en código QR, de Andrés Morado Piñeiro.

El Museo de Belas Artes acoge Teatro no Museo, con la obra Cartas da Muller ausente. La entrada es libre.

Los arquitectos Creus y Carrasco exhiben dibujos de su proceso de creación arquitectónica de los últimos años en la delegación de A Coruña del Colegio de Arquitectos. La muestra se inaugura a las 19h y se podrá visitar hasta el 15 de julio.

También a las 19h, en el Salón de Actos de la Autoridad Portuaria, dentro del ciclo de Cuadernos del Puerto de A Coruña, se presentará Epopeya humanitaria en el Puerto de A Coruña, la repatriación del ejército de Cuba.

