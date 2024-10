Agenda A Coruña del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2024

Agenda muy completa y marcada por las fiestas de Halloween y Samaín en muchos puntos de la ciudad. Monte Alto disfrutará desde las seis de la ruta de Halloween por el barrio, acompañada de música de comparsas. Hasta las nueve, los locales inscritos permitirán a los participantes, que deberán acudir disfrazados, buscar sus gominolas y chucherías. Estará animada con la música de la Comparsa Monte Alto a 100.

Tenemos rutas también en las calles de O Birloque, Martinete y Someso, O Ventorrillo, Os mallos y Os Rosales entre otras zonas de la ciudad.

En Marineda City, a las seis, tendrá lugar un concurso de disfraces para adultos, niños, parejas y mascotas. Y continúa en este centro comercial hasta mañana, el túnel de Samaín, inspirado en las leyendas y tradiciones gallegas, con apariciones espectrales, meigas y la Santa Compaña.

En la Sala Mardi Gras, este jueves concierto a las once de The Lords of Altamont. A partir de las doce y media, entrada gratuita para la fiesta de Halloween.

El viernes a las diez y media, concierto de Stop Stop, y el sábado Debosses, Tributo a Springsteen.

El nuevo espacio gastronómico de A Coruña, O´Culto, celebra también esta noche más terrorífica del año con una fiesta especial de Halloween, que tendrá lugar de ocho a dos y media de la madrugada.

Fuera del término municipal de A Coruña, a partir de las cinco en Sada, visita a los establecimientos comerciales con búsqueda de caramelos. Y Pasacalles 'As bruxas do samaín' de Teatro Calavera, a las seis y media.

Este viernes en la capilla de San Roque, también en Sada, cuentos de Samaín con Marisa Irimia, a las doce. Con entrada libre y dirigido a niños y niñas mayores de cuatro años.

En la parroquia de Ledoño (Culleredo), el jueves habrá una gran pulpada con verbena y disco móvil. El viernes, la fiesta continuará con sesión vermú a cargo de Ángel Habana, una gran comida popular con callos y churrasco, concurso de calabazas y baile de tarde.

En Oleiros se empezará a las 18:30 horas con juegos tradicionales, para seguir con una actuación de percusión inclusiva, paseo del terror, magosto, música tropical y se cerrará con el concierto de Á deriva a las 23:00 horas.

El sábado en el local Tiny Town de Riazor habrá exhibición de manualidades terroríficas para niños, de diez a dos.

Conciertos y música

Más opciones musicales. En el Garufa Club, a las nueve y media de esta noche concierto de Félix Slim. Y también Garufa acogerá el domingo una nueva jornada para unir al sector musical coruñés. Estará abierta a todo tipo de proyectos relacionados con la música. El público puede asistir de forma gratuita.

Xoel López presentará su gira de salas 2025, este jueves a las siete en la Fnac de A Coruña, con un showcase donde repasará algunas de las canciones de su último disco, titulado 'Caldo Espírito'.

Literatura, foto, cine...

Alita Comics acoge a las siete la presentación del cómic Nimue, con su autora Aldara Prado.

En la Filmoteca de Galicia, con entrada gratuita, a las seis se proyecta Os demos de Barro, y a las ocho y media, de Sección Xeral.

Vuelve Ffoco, el Festival de Fotografía de A Coruña para tomar el pulso a la fotografía documental contemporánea y lo hace este jueves a las siete y media con la inauguración en la Fundación Luis Seoane de las exposiciones de Bandia Ribeira y Sebastián Bruno.

La Real Academia de Medicina de Galicia, en la Calle Durán Loriga, acoge a las siete la conferencia 'La solidaridad está dentro de nosotros: donación de órganos, médula ósea y sangre'.

En Portas Ártabras, en la calle Sinagoga, a las ocho tendrá lugar la presentación del libro 'As horas mortas', viaxes e conversass por cemiterios galegos, de Emma Pedreira.

A las siete el Palacio de Capitanía acoge un concierto de la Unidad de Música del cuartel General del Mando de apoyo a la maniobra. La entrada es libre hasta completar aforo.

El Ayuntamiento de A Coruña llevará a cabo el viernes la tradicional ofrenda floral de Todos los Santos en el cementerio de San Amaro. Wenceslao Fernández Florez fue la figura escogida para el homenaje, coincidiendo con el 60 aniversario de su fallecimiento.

El tenor inglés Ian Bostride estará con la Sinfónica de Galicia el viernes y el sábado a las ocho en el Palacio de la Ópera.

El viernes se estrena la Cuarta Feria de Exposición Playmobil en el recinto ferial de Curtis. Podrá visitarse hasta el domingo.

El Festival Internacional Outono de Teatro 2024 llega a su fin a las nueve en el Auditorio del Pazo de la Cultura de Carballo, con el estreno en Galicia de 'Vania x Vania (versión 1), de Teatro Kamikaze.

Dentro del Festigual, el festival de artes inclusivas que organiza el Concello de A Coruña, se celebra la tercera edición de Música baixo as estrelas, un concierto protagonizado por artistas de calle de la ciudad, y que tendrá lugar este domingo a las siete en el Teatro Colón.

Este domingo, en horario de diez a tres, se celebra la Feira do Mel en la Polideportiva de Perillo (Oleiros).

El concello de Camariñas impulsa una serie de visitas guiadas de viernes al domingo para conocer de cerca su patrimonio. Bajo el título 'Un mar de saberes e sabores', se realizará un recorrido por el casco histórico y el puerto. Más información en turismo@camarinas.net.