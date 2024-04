Adiós al último poblado chabolista de A Coruña con el desalojo del hombre que rechazó siete pisos

Este jueves ha sido un día histórico en A Coruña. Han sido desmanteladas las últimas chabolas que quedaban en el poblado chabolista de A Pasaxe, en primera línea de la Ría de O Burgo.

Somieres, decenas de neumáticos, una bicicleta o un letrero de bar. Todo tipo de residuos y materiales que había alrededor de dos casuchas ha sido reducido a escombros. Se pone fin así a casi cuatro décadas del último asentamiento chabolista de A Coruña.

Vídeo Algunos momentos del desmantelamiento de A Pasaxe





El último habitante

En los años 80 llegaron los primeros habitantes al edificio de la antigua conservera Celta y a su entorno. En 2006 se echó abajo el inmueble, pero eso no impidió que se mantuviese el asentamiento alrededor. En 2017, con el derribo de la nave de la Toja quedaban 35 familias en este lugar completamente insalubre y sin servicios. A todas se les fue buscando una vivenda menos a una, la de Gonzalo. Llevaba dos años, desde 2022, como el último habitante de A Pasaxe.

El hombre se negaba a abandonar el asentamiento por dedicarse a la chatarra. Por la mañana entraron las palas después que dos de sus hijos se viesen forzados a abandonar el lugar y desmantelaron los últimos resquicios del poblado, para cumplir la orden judicial de desalojo.

Aquí vivía Gonzalo





Hubo algún momento de tensión que atajó Ricardo Jiménez, pastor evangélico que intentó mediar entre los jóvenes y la policía. “Yo vine rápido y no me dejaron pasar ni a mí ni a los chicos que viven ahí, no les dejaron sacar la caravana, el camión o la chatarra”, denuncia. El padre de ellos, Gonzalo, no estaba en el lugar. “Está enfermo por todo esto”, asegura el pastor.

Ahora, se buscarán la vida. Ricardo reconoce que al hombre “le ofrecieron dos viviendas pero era un quinto sin ascensor y dos habitaciones. Claro,ellos se dedican a la chatarra y se quedaron aquí”. Según el gobierno local, Gonzalo rechazó todas las alternativas de vivienda. Siete en total le habrían brindado desde Servicios Sociales, lo que forzó la denuncia judicial emprendida por Demarcación de Costas para recuperar la titularidad del terreno.

El futuro paseo marítimo de A Pasaxe

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Las labores de derribo se dieron entre un amplio despliegue, con agentes de la Policía Nacional y la Local para acompañar a los representantes de los juzgados y de Costas. En paralelo, se han desmantelado otras construcciones que había bajo el Materno y el puente de A Pasaxe.

Estado del asentamiento de A Pasaxe, con la mayoría del terreno recuperado por Costas





“A Coruña recupera así a súa costa e o máis importante, ducias de persoas que malvivían na ponte da Pasaxe teñen hoxe unha vivenda digna”, aseguró la alcaldesa, Inés Rey. La regidora ha calificado la jornada como un día “muy importante” al poner fin a un problema que llevaba en vigor “desde 1986”.

Una vez se complete la limpieza, el gobierno central tiene intención de humanizar la zona para uso público. De este modo, se dará continuidad al paseo al lado de la ría con la conexión entre As Xubias y la parte de Culleredo.