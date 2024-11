Los acusados del asesinato de Samuel Luiz toman la última palabra: "Si pudiera dar mi vida, se la daba"

Este viernes se ha celebrado la última sesión del juicio por el asesinato de Samuel Luiz. Los cinco acusados por la paliza mortal en la madrugada del 3 de julio de 2021 en el paseo marítimo coruñés han ejercido su derecho a tomar la palabra en la Audiencia Provincial de A Coruña.

"Si pudiera darle mi vida a Samuel, yo se la daba sin pensar", ha aseverado Diego Montaña. Fue quien inició la agresión cuando pensó que la víctima le estaba grabando cuando realmente estaba haciendo una videollamada. Se ha declarado “muy arrepentido, pido perdón a la familia".

Antes lo hizo Alejandro Freire, Yumba, que defendió que mantuvo un "forcejeo" de unos "segundos" con la víctima. Testigos lo situaron como la persona que lo agarró por el cuello y por la espalda al inicio de la agresión. En su intervención, ha vuelto a pedir perdón y ha mostrado "arrepentimiento".

Como los demás, Kaio Amaral Silva, se ha mostrado emocionado y ha rechazado que actuasen como una "manada que teníamos ganas de sangre". "Yo salí de trabajar con ganas de pasarlo bien un rato con mis amigos y todo acabó muy mal, pero yo no toqué a Samuel en ningún momento, no me importa lo que opinen". Dirigiéndose a su madre que estaba en el público añadió: "Mamá, yo no he matado a Samuel".

A su vez, Alejandro Míguez. ha comenzado con alusión directa al Jurado. "Señores y señoras, sinceramente creo que no me van a creer, siento profundamente lo que le pasó a Samuel Luiz aquella trágica noche del 3 de julio y lo que está viviendo su familia como sus más allegados". "Solo les pido que hagan justicia, que sean justos conmigo, soy totalmente inocente de esto", ha añadido.

Mientras, Catherine Silva, novia de Diego Montaña en el momento de los hechos, ha indicado: "No hice nada malo, solo intenté parar a mi novio, no pude hacer nada más, no tengo nada más que decir, lo siento no pude hacer más", ha recalcado.

Las versiones de las defensas

Antes de sus intervenciones, las defensas de los acusados han expuesto sus conclusiones, en las que piden rebajas de pena respecto de lo solicitado por las acusaciones. El primero en exponer su informe ha sido la de Alejandro Freire, 'Yumba', muy crítico con el desarrollo del juicio. El letrado, David Freire, ha puesto en cuestión declaraciones de testigos, pruebas o hasta que el ataque a Samuel fuese una sucesión de golpes. Ha pedido al jurado que valore las pruebas de forma "objetiva". Pide para su defendido una condena por un delito de lesiones o, subsidiariamente, un homicidio imprudente con atenuantes por consumo de alcohol y drogas, y niega que Yumba intentase ahogar o acabar con la vida de Samuel con un mataleón.

El abogado de Alejandro Míguez, Manuel Ferreiro, insistió en que el joven es inocente y que no hay pruebas de que su defendido diese golpe alguno. Pidió al jurado que no se le condene. Sostiene que era un “mero espectador” y que no integró el grupo agresor

Noela Bao Las defensas de Alejandro Míguez y Alejandro Freire, tras la fiscal

Inocencia que también ha defendido el letrado José Ramón Sierra para Kaio Amaral Silva. Alegó que no lanzó ninguna patada, sino que intentó separar a sus amigos cuando llegó al lugar. A él las acusaciones le piden cinco años más por el robo con violencia del móvil de Samuel. Su abogado pide una única pena: una multa por apropiación indebida. Y ha puesto sobre la mesa un argumento: la “sinceridad” de Kaio, hasta el punto que él mismo confesó que había cogido el móvil para intentar venderlo.

También ha hablado la defensa de Cathy Silva, la única mujer acusada de asesinato. Su abogado, Luciano Prado, ha reconocido al inicio que esperaba que la fiscalía retirase los cargos para ella, pero las acusaciones mantienen que es culpable o, como mínimo, cómplice de asesinato. Ha reiterado que nadie la vio "alentar ni agredir" y ha sido crítico con la agravante por discriminación sexual que le piden: "No sé por qué estamos llevando este juicio con este folclore de la homosexualidad, esto no tiene nada que ver", alega.

Por último, la defensa de Diego Montaña ha alegado que el joven golpea a Samuel “por la videollamada, el resto son cuentos chinos". Sostiene que buscó lesionar, pero no matarlo, y rechaza igualmente la agravante de discriminación por orientación sexual

El veredicto, la semana que viene

Una vez terminadas las exposiciones de los abogados, es el momento de deliberar. La jueza entregará el objeto del veredicto al jurado popular el lunes. A partir de ahí, tendrán 72 horas como máximo para emitir un veredicto, por lo que se espera conocer su decisión a mediados de la semana que viene.