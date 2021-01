Salva Ruiz, sobre Rubén de la Barrera: “Insiste en que dominemos los partidos”

“Ha sido bastante breve, sólo hemos tenido una sesión, pero sí es verdad que ha sido muy intenso y dinámico. Nos ha transmiitdo la idea de ser dominante y que en los partidos ocurra lo que nosotros queremos y no lo que el rival haya preparado”. Así resume Salva Ruiz las primeras horas de Rubén de la Barrera como entrenador del Deportivo. El técnico sólo ha tenido una sesión de entrenamiento con sus futbolistas pero ya ha empezado a darles las líneas maestras de lo que quiere que sea su equipo: “Fue insistente meternos en la cabeza que tenemos que dominar los partidos. Durante el entrenamiento no paró de dar indicaciones”, prosigue el lateral zurdo, que era fijo en los planes de Fernando Vázquez y que le toca ahora ganarse la confianza del nuevo técnico.

La plantilla tendrá hoy doble sesión de entrenamiento porque no hay tiempo que perder y el domingo espera el Salamanca en el estadio Helmántico, estreno de Rubén en el banquillo y primer partido de la primera vuelta.

Salva también indicó los argumentos que les han dado desde la directiva para tomar la decisión de cambiar de entrenador: “La racha de resultados, las tres últimas derrotas y el juego del equipo, esa falta de reacción. A pesar de estar arriba quizá no se generaban muchas ocasiones. Éramos sólidos atrás pero en los últimos partidos hemos encajado goles. La directiva ha decidido cambiar de rumbo. Darle las gracias a Fernando y ahora a muerte con el nuevo”.

El Deportivo tendrá las bajas de Bóveda, Héctor Hernández, Beauvue, Miku y Keko Gontán y sigue pendiente de la evolución de Diego Rolan, que no entró en la lista de convocados para el encuentro frente al Zamora por unas molestias en el cuádriceps. Los blanquiazules son segundos el subgrupo a cinco puntos de Unionistas.