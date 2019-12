Preguntas y respuestas sobre las 'elecciones' del Dépor

La dimisión del Consejo de Administración del Deportivo que preside Paco Zas ha suscitado algunas dudas sobre las próximas Juntas de Accionistas. La semana del 13 de enero está previsto que se celebre la reunión que elegirá a los nuevos directivos. Se ha criticado esta decisión porque el club estará en pleno mercado de invierno. Han salido voces pidiendo que se acelere el proceso y se haga el cambio en la Junta de la semana que viene.

Intentamos dar respuesta a algunas preguntas importantes

¿Se podrían convocar antes las 'elecciones'?

No. La Ley de Sociedades de Capital, en su artículo 176, deja claro que “entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la reunión deberá existir un plazo de, al menos, un mes en las sociedades anónimas”. El Deportivo deberá inscribir la convocatoria de la junta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y publicarlo en medios de comunicación durante los próximos días para cumplir el plazo de un mes desde es momento y que la Junta Extraordinaria de Accionistas sea en la semana del 13 de enero

¿Se puede pedir el cese del Consejo en la Junta de la próxima semana?

Sí. Lo deja claro el artículo 223 de la Ley de Sociedades de Capital. “Los administradores podrán ser separados de su cargo en cualquier momento por la junta general aun cuando la separación no conste en el orden del día”. En ese momento se procedería a la votación.

¿Se elegiría un nuevo Consejo si se aprueba el cese del actual en la Junta de la próxima semana?

No hay una respuesta clara y rotunda. Hay expertos en derecho mercantil que consideran que sí y otros que entienden que no. “No es lo mismo cesar a una persona cuyo nombre conocemos y sobre el que hemos perdido la confianza que nombrar, sin haber dicho quién con anterioridad, quién lo va a sustituir. Es más fácil cesar que nombrar”, indicó en DEPORTES COPE CORUÑA José Luis García Pita, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de A Coruña. Incluso hay abogados que indican que podría darse el caso de que no se pudiesen registrar el nombramiento de los nuevos consejeros en esa Junta de la semana que viene en la que no está previsto esta votación.