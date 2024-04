La pregunta que se hace Germán Dobarro sobre el ascenso del Deportivo

"Ya sé que no es conveniente lanzar las campanas al vuelo. Lo sé. Pero no me podéis negar que el Dépor ha cogido velocidad de crucero y que ahora mismo no hay quién le tosa. Es de una superiroidad ante los rivales alucinante.

Treinta y cinco puntos sobre treinta y nueve. Once victorias en trece partidos disputados, sin conocer la derrota. Y seis de ventaja sobre el Barça B, y siete sobre el Celta Fortuna y el Nàstic. Es impresionante. Gana jugando bien. Cuando no juega bien, también gana. Y si la cosa se da fatal, empata".

La pregunta de Arrasate

"Yo creo que ahora casi podemos decir que de lo que se trata, me da miedo decir esto por lo de Jagoba Arrasate en su momento, pero es que ahora lo creo fehacientemnte, de lo que se trata es de buscar la fecha para el ansiedo ascenso, que puede ser contra el Barça Atlético, que puede ser en San Sebastián, que puede ser en la última jornada ante el Real Unión de Irún, pero es que yo creo que va a ser antes.

Y por fin saldremos de este puñetero infierno que ha durado cuatro años eternos".