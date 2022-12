Óscar Cano: “Acercarnos al Córdoba es acercarnos a la casi perfección”

Óscar Cano destaca el nivel del Córdoba antes del duelo de este esta sábado en Riazor. “Es un equipo que es muy activo defendiendo, que viene a por ti muy alto. Si te la roba, transita a una velocidad de vértigo. Si le das la pelota, saben lo que hacer. Vamos a tener que hacer muchas cosas bien. Lo que hagamos hacerlo casi rozando la perfección porque al menor descuido, ellos lo aprovechan. Han metido goles de todos los colores. Es el equipo que tiene el ramillete más extenso de posibilidades de hacer gol de esta categoría. Y no solo son el número de goles que hacen, sino la variabilidad que encuentra”, declaró en la sala de prensa del estadio de Riazor.

Pese a que el conjunto andaluz llega a A Coruña con siete puntos más que los blanquiazules, el técnico granadino no considera que el partido de mañana sea determinante de cara a la lucha por la primera plaza. “A las alturas que estamos de temporada, decir que un partido tiene excesiva trascendencia, sería mentirnos a nosotros mismos y aquí tenéis la experiencia del año pasado. Pero sí que es cierto que nosotros queremos acercarnos a ellos porque acercarnos al Córdoba es acercarnos a la casi perfección. Es un equipo que tiene unos dígitos espectaculares, que solo ha perdido un partido, que no ha perdido como visitante, que tiene un juego espectacular. Y hay que felicitar tanto a quien confeccionó la plantilla, como a quien la entrena y a los jugadores por supuesto”, indicó.

Alberto Quiles ha marcado los seis goles que lleva, desde la llegada de Óscar Cano al banquillo herculino. “Yo no debo ser ventajista y decir que conmigo lleva los seis goles que lleva. Porque el año pasado se le caían los goles y Óscar Cano no estaba aquí. Creo honestamente que Quiles se va pareciendo al del año pasado. Pero sí te diré que es un chico en el que hay que trabajar que él no sea un jugador o una persona que se obsesione por el gol. No podemos considerar que es un jugador que si no hace gol, no ha hecho un buen partido. No creo que su estado de ánimo difiera mucho del que tenía durante toda la temporada pasada. Y no creo que yo sea la razón por la cual o a través de la cual él haya mejorado”, apuntó.

Preguntado por la buena asociación entre Quiles y Antoñito, el entrenador del Deportivo, indicó cuál es la consigna para el lateral derecho: “La consigna es que levante la cabeza. Que por favor que levante la cabeza, que no centre al tercer palo. Estamos viendo a un muy buen Antoñito y tienes razón, está siendo uno de sus mejores socios, pero también hay que añadirle un tercer elemento, que es Rubén”.