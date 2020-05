Miriam Ríos: “Me lo esperaba, pero me quedé bastante fastidiada por tener que dejar el Dépor”

Miriam Ríos todavía desconoce qué le deparará el futuro tras abandonar el Deportivo Femenino, pero asegura que nunca olvidará el primer día que pudo vestir la camiseta blanquiazul. “Yo me quedaría con el primer día que pude vestir la camiseta del Deportivo, poder portar el escudo y hacer realidad y un sueño y de los cuatro años me quedaría con la unión que hubo siempre en el equipo. El primer día que vestí la camiseta del Deportivo me va a quedar grabado. No me haré un tatuaje, pero casi”, confiesa.

La exjugadora blanquiazul reconoce que ya se esperaba que el club no la renovase para la próxima temporada. “Ya iba con una idea de que era muy posible que no se renovase y, bueno, ¿cómo me lo tomé? Todo el mundo sabe mis sentimientos con el Deportivo y demás, y bastante fastidiada y dolida por tener que dejar el equipo, pero con la conciencia tranquila de haberlo dato todo en todo momento y, luego, feliz de haber recibido tantas muestras de cariño de la gente. Duele, pero yo creo que esto es el mundo del fútbol y hay que llevarlo de la mejor manera”.

De cara al futuro, Miriam Ríos no descarta regresar al Deportivo de La Coruña una vez deje el fútbol. “Lo he entendido. El club tiene que mirar para mejorar deportivamente y, si no creían que yo podía ayudar en ese sentido, creo que tomaron la decisión que tenían que tomar. Como se ha publicado, quedan las puertas abiertas, porque yo quiero seguir jugando al fútbol y, cuando lo deje, veremos qué pasa y cómo me vinculo al club, pero es una decisión deportiva y hay que asumirlo. Es el fútbol y las cosas son así”, comenta