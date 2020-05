Miguel Otero pone en duda que la solución pase por ABANCA

Ayer reviví muchas emociones y pensaba: ¿Cuánto pagarían muchos Clubes y ciudades

por poder disfrutar de una temporada futbolística y una noche como la que vivimos en

A Coruña el 19 de mayo del 2000? Solo siete ciudades españolas han experimentado

algo así.

¡Quién nos lo iba a decir! Con el trofeo de Liga en las vitrinas pasábamos a ser uno de

los nueve Clubes históricos; y todos sabemos que esto no tiene precio.

Ahora, veinte años después, la situación del Deportivo no es la misma. Estamos a

pocas semanas de que se materialice la venta del Club a una entidad bancaria y la

preocupación se palpa en el ambiente. Hay nerviosismo, el pasado 24 de marzo se crea

una comisión económica para, un mes después, disolverla tras haber profundizado en

las cuentas del Club; nerviosismo por las dimisiones en pleno confinamiento del

director general y del controller financiero de la sociedad; nerviosismo porque no se

acaba de exponer a la masa social las cuentas claras del Club; nerviosismo porque se

ponga como meta la venta del Club sin explicar con detalle a los accionistas el ahorro

que supondrá esa capitalización en los próximos años; nerviosismo porque una vez

vendida la Sociedad ya no habrá marcha atrás; y, finalmente, nerviosismo porque

nadie haya dejado bien atado que nuestro Deportivo jamás pueda cambiar de nombre

o abandonar la Ciudad.

Como consejero y administrador del Club, orgulloso de mi corazón azul y blanco, me

pregunto: ¿Qué resuelve la capitalización o venta del Deportivo a diez años vista?, ¿a la

vista de las cuentas, no será mejor vender otro activo del Club en lugar del propio

Club?, ¿no estaremos mal vendiendo la vaca para mañana tener que comprar la leche?

Desde el Consejo de Administración del RCD debemos facilitar a los accionistas toda la

información de la que disponemos, para que la conozcan y decidan. Esa es la

obligación a la que nos debemos los administradores; y los accionistas, decidir pero,

con los datos reales del Club en la mano.

Luz y taquígrafos: A ver si va a resultar que el RCD no está tan escarallado y “nos lo

quitan de los fuciños”.

Reflexión y Forza Dépor.



A Coruña, 20 de mayo de 2020

Miguel Otero Santín

Consejero del Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D.