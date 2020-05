Mari Paz Vilas: “Una oferta del Dépor la valoraría mucho”

Mari Paz Vilas atendió la llamada de Deportes Cope Galicia, tras anunciar su despedida del Valencia después de siete temporadas. La futbolista gallega, de 32 años, explicó que espera tomar una decisión sobre su futuro lo antes posible, que el Deportivo siempre ha mostrado interés en ella y que en un futuro le gustaría vestir la camiseta blanquiazul. “A día de hoy quiero tomar una decisión ya lo más rápido posible y estar tranquila y lo más seguro es que me quede en España. Todo el mundo sabe que yo soy deportivista desde pequeñita y evidentemente una oferta del Dépor sería una de las que valoraría muchísimo, pero a día de hoy es una de las más complicadas, porque todos sabemos que el Dépor acaba de subir y que realmente no es una oferta firme. Yo siempre sé que tienen interés por mí pero realmente es complicado porque su presupuesto no es el que pueden tener otros clubes. Realmente oferta firme como tal del Deportivo no he tenido. No descarto que el día de mañana pueda vestir esa camiseta, pero a día de hoy es complicado”, comentó.

Mari Paz Vilas confesó que siempre ha tenido el sueño de lucir la elástica blanquiazul. “Yo siempre he dicho, desde pequeñita, que sería muy bonito vestir la camiseta del Dépor, Yo veía al Dépor desde pequeña y por desgracia no había equipo femenino. A día de hoy, está la gran suerte de que hay equipo femenino, muy bueno además, y nunca se sabe. Aun me quedan unos cuantos años, así que aún tienen tiempo de que pueda vestir esa camiseta”, aseguró.