Mackay: “Tuve un poco de pelea con mi repre, porque tenía cosas de Segunda”

El de Ian Mackay es uno de los fichajes que más ilusiona. El portero coruñés regresa a casa para intentar devolver al Deportivo a Segunda División y, este mañana en su presentación, aseguró que no tuvo ninguna duda a la hora de sumarse al proyecto. "Podrá sonar hablando coloquialmente un poco fantasma, pero es cierto que tenía cosas de Segunda División, tenía ofertas de equipos de superior categoría y en cuanto me llamó el Dépor y se puso en contacto con el representante, yo no tuve dudas. Tuve un poco de pelea con el 'repre', no vamos a mentir. Me decía de jugar en superior categoría, que me lo había ganado. Y yo decía que el Dépor no es la categoría en la que tenía que estar, el Dépor tiene que estar en superior categoría y me encantaría poder ayudarlo para que vuelva a estar en superior categoría", declaró en la ciudad deportiva de Abegondo.

El guardameta, que ha llegado con la carta de libertad tras finalizar contrato con el Sabadell, considera que no debe asustar el reto del ascenso. "No creo que nos tenga que dar vértigo el ascenso. Es una cosa que está ahí, pero para llegar a ese objetivo hay muchos pasos pequeños que tenemos que dar. Tenemos que trabajar muy duro para conseguir ese objetivo. Lo más importante es llegar bien a la primera jornada. Y ahí la frase mítica que se dice de partido a partido es una realidad porque al final el objetivo si se consigue, que se tiene que conseguir, tiene que ser en mayo o junio, no en enero ni en noviembre ni en septiembre o febrero. Lo más importante es el día a día y el trabajo para llegar mejor", comentó.

Mackay acaba de cumplir 35 años y se encuentra en su "mejor momento". "Me gusta eso que acabas de decir de joven porque escucho por ahí que parece que vengo a retirarme o que tengo años. Yo eso no lo entiendo. Para mí la edad es una cosa que está en el DNI, un número nada más. Me encuentro muy bien. Quizá te podría decir que me encuentro en el mejor momento de mi carrera deportiva, junto con la madurez que conseguí al término de los años. La portería es un puesto muy distinto a otros. Y no me planteo ningún objetivo ni a largo ni a corto plazo. Me planteo solo este año y disfrutar mucho con todos juntos para poder lograr el objetivo final".