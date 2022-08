Los nuevos retos de la Federación de Peñas del Deportivo

El Deportivo superó la barrera de los diez mil socios en lo que será su tercera temporada fuera del fútbol profesional. En los momentos más complicados, la afición está demostrando su fidelidad y apoyo al equipo. Este año, la hinchada tiene un nuevo reto. La composición de grupos obligará a recorrer muchos más kilómetros, que partidos en Algeciras, La Línea de la Concepción o Ceuta. Luis Martínez se mantiene como presidente de la Federación de Peñas y la agrupación ya trabaja en distintos escenarios para que los colores blanquiazules siguen presentes en todos los estadios: “Vamos a mirar varias fórmulas para intentar abaratar los viajes. Veremos si somos capaces de hacerlo y si el club también puede poner algo de su parte para que la gente se pueda desplazar porque este año toca viajar al sur”.

Si algo han destacados futbolistas y cuerpo técnico es lo importante que es para ellos ver a su gente cerca del equipo, animando y apoyando durante los partidos. En el play off se vivió un ambiente espectacular. La ciudad y todo el deportivismo se volcó con el grupo de Borja Jiménez. Aunque la campaña de socios no empezó con la fuerza del curso anterior, el hecho de acercarse ya a los once mil es una buena noticia. “Vamos por buen camino, todavía quedan dos semanas para empezar la competición. Yo creo que, según se vaya acercando la fecha, la gente se irá animando. Una buena cifra sería igualar lo del año pasado, que es algo que creo que también se plantea el club. La afición del Dépor responde siempre, aunque no hubiésemos logrado el objetivo. Esperemos que este año consigamos por fin volver al fútbol profesional”, indica el presidente de la Federación. La pasada temporada, la entidad herculina superó los 20.000 abonados.