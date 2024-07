Juan Carlos Escotet: “Hemos llegado al Deportivo para quedarnos”

Juan Carlos Escotet habla por primera vez, tras el anuncio oficial de que se convertirá en el nuevo presidente del Deportivo de La Coruña. En una entrevista concedida al club, el empresario venezolano destaca su compromiso a largo plazo con el club. “Yo soy una persona que apuesta por la palabra y los compromisos y me gusta cumplirlos. Ninguno de los proyectos empresariales que he iniciado a lo largo de mi vida como emprearsio, ninguno ha sido vendido, porque el compromiso de inversión siempre ha sido a largo plazo y destinado a un legado duradero. No soy de los que persigue los beneficios rápidos. Soy de los que creen que el cariño y el compromiso se demuestran con hechos. Y estos cuatro años he tratado de demostrarlo así. Los resultados se están comenzando a ver dentro y fuera de la cancha. De la misma forma, a medida que pase el tiempo, se verá que lo que digo es cierto y que hemos llegado al Deportivo para quedarnos. Mis nietos y bisnietos podrán rendir cuentas por mí y demostrar que el compromiso y la palabra se cumplieron”, asegura.

Volver a Primera y a Europa

El máximo accionista de ABANCA asegura que su proyecto con el Dépor va encaminado no solo hacia el regreso a Primera División, sino también al fútbol europeo. “Mi mayor deseo es construir un equipo que sea capaz de ver al Deportivo no solo regresar a Primera División y al fútbol europeo, sino hacerlo de forma sostenible y que contribuya positivamente al crecimiento de nuestra ciudad. Ya a mi edad, se puede tener mucha más paciencia, pero además porque el planteamiento con el Deportivo es un proyecto claramente a largo plazo. Ojalá podramos lograr el ascenso lo antes posible, pero somos conscientes de que los proyectos sostenibles toman su tiempo en lograrse. Pero desde luego que vamos a trabajar con ahínco y sin descanso para devolver al Deportivo al lugar que se merece, no solo a Primera División, como dije, sino también volver al fútbol europeo”.

“Nos tocó asumir una responsabilidad”

“Quizás tendría que empezar diciendo que no adquirimos un equipo, nos tocó asumir una responsabilidad para tratar de salvar al Dépor, dada su situación económica que lo llevaba prácticamente a la desaparición. Cuando vi que la situación del club no era la que esta ciudad se merecía y esta afición y decidimos dar el paso entendiendo el enorme valor que tiene para esta cioudad. Además, combiando con mi pasión por el deporte, creyendo que con nuestro conocimiento emopresarial podíamos ayudar a hacer de este un equipo mejor. El Deportivo es un sentimiento profundo de pertenencia y responsabildiad y tiene una propiedad que es la de ABANCA, que es la que gestiona el club y asumió la importantísima deuda que tenía y que lo llevaba a la desaparición. Decidimos asumir el reto de salvar al Deportivo porque entedimos que detrás había miles de personas a las que no se podía privar de este sentimiento”.

Su amor por A Coruña

“Recuerdo cuando vine hace muchos años de la mano de mi padre a esta ciudad, papá decía que La Coruña es la ciudad donde nadie es forastero. Luego, por vueltas de la vida me tocó afincarme en esta ciudad, ya hace más de diez años yu con ello he aprendido a amar esta tierra, a comprenderla y aprender mucho de ella. A raticiar ese compromiso real con su gente, con su forma de ser tan especial y con la que me identifico profundamente”.

Logros y salida del concurso

"Han sido cuatro años de intenso aprendizaje. La verdad es que hemos enfrentado un conjunto de desafíos, pero también hemos podido ver con emoción estos últimos logros deportivos con los dos ascensos y diría también que hemos vivido logros financieros. Salir del concurso de acreedores que prácticamntte nos llevó a la quiebra. Lograr hacerlo 24 años de lo que estaba previsto. Es una enorme satisfacción y nos hable una nueva ruta ilusionante".